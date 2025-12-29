Milei enfrenta el desafío de conseguir US$ 400 millones para cumplir obligaciones en enero

Desafíos Financieros de Javier Milei: Vencimientos de Deuda que Acarrean Inquietudes

El gobierno de Javier Milei se enfrenta a un escenario financiero complicado en 2026, marcado por la necesidad de gestionar vencimientos de deuda externa que superan los 4.000 millones de dólares. Esta situación incluye compromisos con el FMI y otras entidades, en un contexto que presiona las reservas del Banco Central.

El Primer Vencimiento y el Tesoro en Crisis

El 9 de enero se señala como una fecha crítica, donde el Tesoro deberá abonar 4.225 millones de dólares. Actualmente, dispone de 1.800 millones, pero enfrenta el desafío de reunir 2.400 millones más. Para ello, considera recursos como la emisión del BONAR 2029N, compras de reservas recientes y potencialmente 700 millones de dólares provenientes de concesiones hidroeléctricas.

Compromiso del Ejecutivo

A pesar del margen ajustado, desde el Ejecutivo aseguran que el pago está asegurado. Tanto Milei como el ministro Luis Caputo reafirmaron su intención de cumplir con la deuda, mientras abordan opciones para financiar el saldo restante. Entre estas, se contempla la negociación de un REPO con bancos privados y nuevas emisiones en el mercado de deuda local.

Redefiniendo Estrategias de Financiamiento

Caputo ha descartado la idea de volver a los mercados internacionales, priorizando el fortalecimiento del mercado de capitales interno. En su visión, un desarrollo más autónomo del financiamiento es vital para el crecimiento sostenido del país.

Optimizando Recursos ante la Inminencia de los Pagos

El ministro enfatizó que existen alternativas, como el REPO, y se mostró optimista sobre la obtención de los fondos necesarios. Milei, en declaraciones recientes, aseguró que Argentina honrará su deuda, generando confianza entre los potenciales inversores.

Las Consecuencias de un Incumplimiento

A medida que se acerca enero, el mercado financiero está alerta ante la posibilidad de que Argentina no logre refinanciar los pagos. Si esto sucediera, se podrían desencadenar varios escenarios preocupantes:

Default Técnico

Los analistas advierten sobre el riesgo de un default técnico. Aun con la voluntad de pago, un problema de liquidez podría activar cláusulas que permitirían a otros acreedores exigir el total inmediato de sus inversiones, cerrando el acceso internacional al financiamiento y perjudicando gravemente los activos argentinos.

Uso de Reservas del Banco Central

Otra opción sería utilizar las reservas del Banco Central para cumplir con las obligaciones. Sin embargo, este enfoque podría comprometer la estabilidad macroeconómica y debilitar la capacidad del Banco para actuar en el mercado cambiario, aumentando así la presión sobre el dólar y elevando la brecha cambiaria.

Efectos en la Economía Real

La incertidumbre respecto a la deuda también podría trasladarse a la economía real, ocasionando que las empresas retrasen proyectos de inversión y expansión. Esto, a su vez, podría impactar negativamente en el proceso de desaceleración de la inflación que busca el Gobierno.