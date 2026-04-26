Accidente Radioactivo en Dioxitek: Alarma en Córdoba

Título: Alarmante alerta en Dioxitek: trabajadores exponen irregularidades en la planta de combustible nuclear

Bajada: La empresa estatal Dioxitek enfrenta graves denuncias por incidentes internos que comprometen la seguridad laboral y el manejo de materiales. Empleados expresan sus preocupaciones sobre una gestión que podría poner en riesgo la salud pública y la integridad del entorno.

Dioxitek S.A., una empresa de mayoría estatal reconocida por su sólida gestión en la provisión de combustible radioactivo para las centrales nucleares de Embalse, Atucha I y II, se encuentra en el centro de una controversia tras ser objeto de serias denuncias por parte de su personal. Dependiente del Ministerio de Economía, la compañía ha tenido que enfrentar preocupaciones críticas relacionadas con su operación en las últimas semanas.

Incidentes de seguridad y exposición a materiales peligrosos

Profesionales y técnicos de la planta ubicada en Córdoba han informado sobre al menos dos incidentes significativos en los que se habría producido exposición a dióxido de uranio. Testimonios restringidos por razones de seguridad revelan que uno de los episodios implicó la ruptura irreparable de un equipo, mientras que el otro apunta a una posible fuga de uranio a través de una tubería dentro de las instalaciones situadas en el barrio Alta Córdoba.

Dudas sobre el manejo de protocolos de seguridad

Los empleados han manifestado su inquietud acerca de la falta de reportes adecuados a los organismos de control pertinentes, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), encargados de supervisar las condiciones de seguridad en el sector nuclear.

Reacciones de la dirección de Dioxitek

La alta dirección de Dioxitek ha rechazado las acusaciones y cuestionado la veracidad de las fuentes citadas en las informaciones publicadas por los medios. Federico Ramos Nápoli, líder de la compañía, utilizó sus plataformas sociales para desmentir cualquier incidente, asegurando que las operaciones cumplen con todos los estándares de seguridad establecidos.

Preocupaciones de los trabajadores sobre prácticas irregulares

A pesar de las declaraciones de la empresa, el personal ha denunciado irregularidades en la gestión de residuos nucleares, como el tratamiento inadecuado de la indumentaria de protección y la falta de controles médicos para la exposición a materiales peligrosos. Estas denuncias sugieren un posible deterioro en las políticas de seguridad, especialmente considerando que la planta se ubica en una zona residencial de Córdoba.

Un superávit en medio de preocupaciones de seguridad

A pesar de proyectar un superávit de 775 millones de pesos frente a gastos operativos que superan los 25.500 millones, los empleados argumentan que este aspecto financiero no debería encubrir las serias falencias en la seguridad laboral, que podrían poner en riesgo tanto a los trabajadores como a la comunidad.