Neuromodulación: Una Esperanza para Pacientes con Enfermedades Neurológicas

Elizabeth Tobío transformó su vida tras un inesperado giro en una cirugía. Sufrió durante años, pero descubrió una terapia que cambió su realidad. Conocé su inspiradora experiencia y la innovación que ofrece esperanza a muchos.

En 2008, Elizabeth Tobío se sometió a una operación rutinaria para corregir una hernia discal, pero el resultado fue desastroso. Desde entonces, su vida se convirtió en un constante desafío, marcado por el dolor y el sufrimiento.

Años de Sufrimiento y Búsqueda de Esperanza

“Era un dolor agudo e incapacitante”, confiesa Tobío. A lo largo de doce años, probó innumerables tratamientos: cirugías, inyecciones y una variedad de analgésicos, incluso morfina. Sin embargo, su búsqueda de alivio la llevó a consultorios médicos donde no encontró las respuestas que necesitaba.

El Momento de Cambio

A mediados de 2020, la suerte cambió. Elizabeth conoció a un médico empático que la escuchó atentamente y propuso una opción terapéutica innovadora: la neuromodulación. Esta alternativa poco conocida, pero prometedora, le devolvió la esperanza.

Neuromodulación: La Clave para una Nueva Vida

La neuromodulación involucra la implantación de un dispositivo de neuroestimulación en la parte baja de la espalda, que emite impulsos eléctricos para bloquear las señales de dolor antes de que lleguen al cerebro. “Ese equipo me cambió la vida”, relata Tobío con evidentemente regocijo.

Una Solución en la Comunidad Médica

Durante el congreso Mind360, organizado por Medtronic, Tobío compartió su experiencia con médicos de toda América Latina. El Dr. Carlos Ciraolo, jefe de Neurocirugía Funcional del Hospital Italiano de Buenos Aires, destacó el creciente uso de la neuromodulación para enfermedades neurológicas degenerativas y el dolor crónico.

Aplicaciones y Beneficios de la Neuromodulación

La neuromodulación es eficaz en el tratamiento de diversas patologías crónicas, incluyendo el Parkinson y el dolor neuropático. Además, es prometedora en estudios para una variedad de trastornos, desde el tinnitus hasta la epilepsia y podría beneficiar a quienes sufren de depresión resistente.

Un Futuro Brillante

A medida que avanza la investigación, se espera que la neuromodulación se convierta en una herramienta esencial para tratar no solo el dolor crónico, sino también otros problemas de salud, ofreciendo una nueva esperanza a miles de pacientes alrededor del mundo.

Entre el 20 y el 30% de las personas en el mundo padecen dolor crónico. Este sufrimiento prolongado impacta significativamente en la calidad de vida, haciendo necesaria la implementación de innovaciones médicas que mejoren el bienestar de quienes lo sufren. Gracias a la tecnología y al compromiso de profesionales de la salud, historias como la de Elizabeth Tobío son un testimonio del impacto positivo que estas soluciones pueden tener en la vida de millones.