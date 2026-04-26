UBA: Reformismo en Ascenso, La Cámpora cede Sociales y la Izquierda pierde Veterinaria

Las urnas de la Universidad de Buenos Aires han hablado: más de 300.000 estudiantes votaron y los resultados marcan una victoria contundente del movimiento reformista en múltiples facultades, lo que redefine el panorama político estudiantil.

Resultados Impactantes en las Facultades

Desde el 20 de abril, las elecciones para el Centro de Estudiantes y los Consejos Directivos de la UBA revelaron un claro dominio del reformismo. Este movimiento logró imponerse en ocho de las trece facultades, destacando su creciente influencia política.

Una Victoria Abrumadora en Odontología

En la facultad de Odontología, la lista reformista AFO alcanzó un impresionante 92% de los votos, asegurando el control del centro de estudiantes. Un resultado igualmente rotundo se reportó en Farmacia y Bioquímica, donde Nuevo Espacio y JUP se quedaron con el 84% de los sufragios, desplazando al Partido Obrero.

Medicina y Económicas: Un Aumento del Reformismo

En Medicina, Nuevo Espacio consiguió un destacado 72%, superando a El Torrente, de La Cámpora, que quedó en un 15%. En la Facultad de Económicas, el reformismo también se destacó con un 73%, mientras Proyecto, la lista camporista, logró solo un 9%.

La Resiliencia de La Cámpora

A pesar de la derrota en varias facultades, La Cámpora mantuvo algunos bastiones. En Arquitectura, El Módulo se impuso con el 54%, aunque ‘Dale FADU’ apenas alcanzó el 40%. En Exactas, Identidad Exactas obtuvo un 36%, seguida por La Mella con un 23%.

El Declive de la Izquierda

La izquierda enfrentó uno de sus peores desempeños electorales en años. En Veterinaria, el reformismo ganó el control con un 47%, poniendo fin a 28 años de dominio de la izquierda en esta facultad.

Libertarios: Una Presencia Débil

Las agrupaciones libertarias se sintieron ausentes, logrando participar solo en cuatro facultades sin obtener representación en los órganos estudiantiles.

Un Avance y Nuevos Desafíos

El Frente Reformista, que incluye a radicales, peronistas y socialistas, retuvo el control en Facultades clave como Económicas, Medicina y Derecho. Este éxito consolida su influencia sobre los espacios de representación dentro de la UBA.

A pesar del alto perfil mediático, el oficialismo no pudo traducir eso en un rendimiento electoral significativo y quedó sin representación en varias facultades importantes.

Participación Estudiantil y Normalidad Electoral

Desde la universidad, se destacó la normalidad del proceso electoral y el notable nivel de participación estudiantil. Las nuevas autoridades serán ratificadas en las próximas semanas y se anticipa un cambio significativo en la dinámica política entre los estudiantes.