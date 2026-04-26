Reacciones de líderes ante la amenaza a Trump en cena con periodistas

Emergencia en la Cena de Corresponsales: Trump Evacuado Tras Disparos

La noche del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivió un momento crítico al ser evacuado de urgencia durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, debido a la alarma por disparos en las cercanías del evento.

Trump, quien se encontraba acompañado por su esposa y el vicepresidente JD Vance, tranquilizó a sus seguidores a través de sus redes sociales, mencionando que todos se encontraban a salvo y que la cena se reprogramaría para dentro de un mes.

Reacciones Internacionales ante la Amenaza

La pausa del evento generó una rápida respuesta en el ámbito internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su alivio por la seguridad del mandatario estadounidense y condenó la violencia, afirmando: “La violencia no debe ser nunca el camino”.

Solidaridad de Líderes Latinoamericanos

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, también se manifestaron al respecto, enfatizando que “la violencia nunca es una opción para quienes defienden los valores de la paz”. Esta muestra de solidaridad fue replicada por Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, quien condenó enérgicamente cualquier acto violento y reiteró: “Ninguna forma de violencia institucional o individual puede tener cabida en una sociedad democrática”.

El Mensaje del Primer Ministro Canadiense

Desde Canadá, el primer ministro Mark Carney manifestó su alivio por la buena fortuna de los asistentes a la cena. Subrayó que “la violencia política no tiene cabida en ninguna democracia” y ofreció sus pensamientos a quienes fueron víctimas de este inquietante suceso.

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