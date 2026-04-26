Municipio y Provincia Potencian Colaboración en Seguridad

Título: Urgente Plan de Seguridad en Comodoro Rivadavia: Intendente y Ministro Unen Fuerzas

Bajada: Tras una serie de incidentes delictivos, las autoridades locales se comprometieron a intensificar sus esfuerzos para mejorar la seguridad y devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

En respuesta a los alarmantes hechos delictivos que han sacudido a Comodoro Rivadavia recientemente, el intendente Othar Macharashvili se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, para establecer un plan de acción que aborde la creciente inseguridad en la región.

Encuentro de Alto Nivel para Combatir la Inseguridad

La reunión, celebrada el pasado sábado en el despacho del intendente, también contó con la participación del secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez. Durante el encuentro, se discutió la preocupante escalada de violencia que ha afectado a la comunidad, así como las medidas necesarias para restaurar la seguridad.

Compromiso de Trabajo en Conjunto

Iturrioz calificó la reunión como “positiva”, destacando la importancia de una colaboración activa entre la provincia y el municipio. “Creemos que al integrar nuestros recursos y datos, podremos lograr resultados más efectivos, especialmente en la recopilación de información crítica”, afirmó.

La Relevancia de la Información Local

El ministro señaló que el municipio cuenta con datos valiosos que, aunque podrían no ser válidos en un ámbito judicial, pueden ser fundamentales para construir casos sólidos contra los delincuentes que afectan a la ciudad. “Nuestra meta es asegurar que la información de los vecinos en riesgo se utilice adecuadamente en los procesos judiciales”, agregó Iturrioz.

Una Realidad Preocupante

El titular de la cartera de Seguridad expresó su preocupación por el aumento de la violencia, no tanto por las cifras, sino por la naturaleza de los delitos. “Lo preocupante es la impunidad exhibida, especialmente en casos como el reciente doble homicidio y otros actos delictivos, que revelan la lucha entre bandas que ahora se trasladan a áreas más centrales”, concluyó.