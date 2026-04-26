Chubut emite deuda de 650 millones de dólares, alcanzando a otras provincias

La provincia patagónica recauda 650 millones de dólares en bonos, aumentando la presión sobre el discurso oficial sobre la dependencia financiera.

Chubut ha dado un paso significativo al emitir 650 millones de dólares en bonos bajo la legislación de Nueva York. La provincia ha asegurado financiamiento por un plazo de 10 años a una tasa anual del 9,45%, con un período de gracia de tres años y el primer vencimiento programado para 2029.

Más provincias se suman a la tendencia de endeudamiento

Con esta emisión, Chubut se convierte en la quinta jurisdicción argentina en acceder a financiamiento internacional en los últimos meses, sumándose a Córdoba, CABA, Santa Fe y Entre Ríos. Estas cinco provincias han captado colectivamente más de 3.800 millones de dólares en Wall Street, desafiando la narrativa oficial del Gobierno sobre la necesidad de reducir la dependencia del endeudamiento externo.

Éxito en la colocación y demanda desbordante

El resultado de la colocación fue impresionante, con ofertas que alcanzaron los 2.200 millones de dólares, más de tres veces el monto colocado. Funcionarios del Ministerio de Economía se mostraron satisfechos con el resultado, aunque se abstuvieron de comentar sobre la aparente contradicción con las declaraciones anteriores del ministro Luis Caputo.

Las críticas de Caputo y la realidad actual

El ministro Caputo ha manifestado en el pasado su oposición a la dependencia financiera de las provincias con el mercado de Wall Street. En ese contexto, cuestionó la tendencia de las provincias a endeudarse externamente, justo cuando se estaba observando un aumento en el apetito de los inversores por emisiones argentinas.

La estrategia de deuda: un vistazo a las provincias argentinas

Córdoba fue pionera en esta tendencia, logrando colocar 725 millones de dólares con una tasa de 9,75%. Su éxito la llevó a realizar otra emisión en enero de 2026, captando 800 millones de dólares a una tasa aún más baja.

En paralelo, CABA emitió deuda por 600 millones de dólares a una tasa de 7,8%, marcando un hito en su historia crediticia. Santa Fe, por su parte, recaudó 800 millones de dólares, pero no sin controversia, ya que decidió mantener los fondos fuera del país durante un tiempo que le hizo perder alrededor de 50.000 millones de pesos.

Las consecuencias en las reservas del Banco Central

Los dólares que obtienen las provincias a través de estas emisiones tienen un impacto directo en las reservas del Banco Central de Argentina. Cuando estos fondos regresan al país, terminan fortaleciendo las arcas de la institución monetaria. El caso de Santa Fe ilustra esta dinámica, ya que, a pesar de la demora en la liquidación de los dólares, cuando se transfirieron finalmente, las reservas del BCRA incrementaron en esa cantidad.

Un doble efecto de la deuda provincial

Esta ola de colocaciones de deuda provincial no solo contrasta con la intención oficial de disminuir la dependencia de financiamiento externo, sino que también contribuye a robustecer las reservas del Banco Central. Con esto, se plantea un dilema entre la estrategia cambiaria del Gobierno y la realidad financiera de las provincias argentinas.