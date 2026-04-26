El aliado de Caputo que podría frenar la inflación

Los economistas cercanos al Gobierno celebran avances en el control de la inflación gracias a una desaceleración en los precios de la carne, un elemento crucial de la canasta alimentaria argentina. Este cambio podría impactar notablemente el índice de precios al consumidor (IPC).

Un Alivio en el Horizonte

Recientes aumentos en los precios de la carne habían contribuido significativamente a la inflación desde finales de 2022 hasta principios de 2023. El ministro de Economía, Luis Caputo, se había mostrado reacio a modificar la metodología para calcular la inflación, situación que complicó la valoración de este Producto en la canasta básica.

Números Reveladores

A pesar de que la carne aún conserva la misma ponderación que en 2004, el consumo per cápita ha disminuido considerablemente. En los últimos cuatro meses, los precios de la carne han llegado a un aumento acumulado del 28%, cifras que no se veían desde la crisis de 2023.

La Tormenta de Precios Afecta a Todos

Si bien los precios de la carne parecen estabilizarse, la realidad global muestra una escasez aguda en la oferta. La producción en Estados Unidos ha alcanzado niveles mínimos, aumentando la presión sobre los precios locales y dejando una ventana para que Argentina expanda sus exportaciones.

Oportunidades en el Mercado Global

Las previsiones para 2023 apuntan a que Argentina podría exportar unas 810,000 toneladas de carne, consolidando su posición como uno de los principales exportadores del mundo. Sin embargo, esto también podría acentuar la presión sobre los precios internos.

Indicadores que Sugieren un Cambio

Según las últimas mediciones de varias consultoras, la tercera semana de abril mostró una leve caída en los precios de la carne en el área metropolitana de Buenos Aires. El Banco Central también reporta una posible reversión en la tendencia de aumento de precios, lo que podría beneficiar a los consumidores en el corto plazo.

Impacto en la Estrategia Económica

Desde la óptica de Caputo, la estabilización de los precios puede ofrecer un respiro y permitir la postergación de un cambio en la metodología del IPC. Analistas prevén que la inflación podría acercarse al 2% en abril, un dato alentador en medio de la crisis actual.

Un Rubro en Transformación

El análisis del sector cárnico también revela que, a pesar de la caída en la oferta, el aumento en los precios ha incentivado a los ganaderos a mejorar la calidad de su producción. Esto puede, a largo plazo, beneficiar al mercado argentino, aunque no sin desafíos inmediatos.

¿Un Futuro de Precios Altos?

Actualmente, el consumidor argentino enfrenta un panorama complicado, ya que el consumo ha caído a niveles históricos. A pesar de que los precios de la carne argentina son aún inferiores a los de países desarrollados, se han vuelto más caros en comparación con la región.