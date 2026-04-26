Funcionario en la cuerda floja tras ocultar siete departamentos en Miami

Un informe periodístico ha destapado un escándalo en la cúpula del poder argentino, donde el coordinador de Infraestructura y Transporte de la Nación, Carlos Frugoni, se encuentra en la mira tras no declarar al menos siete propiedades en Miami.

Cuatro días después de que saliera a la luz que Carlos Frugoni, responsable de Infraestructura y Transporte, ocultó en su declaración de bienes ser propietario de varias propiedades en Miami, el Gobierno evalúa si solicitarle la renuncia. Este episodio podría marcar el primer despido significativo de un funcionario de alto nivel en medio de denuncias de corrupción que ya involucran al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

Confesiones sorprendentes de Frugoni

Frugoni no tardó en comunicarse tras la revelación mediática, admitiendo sin rodeos su error: “Me confundí. Hay siete departamentos en Miami que efectivamente no incluí en mi declaración de bienes”, declaró. Insinuando que podría mantenerse en su cargo, el funcionario argumentó que desde su llegada al Gobierno se sintió más expuesto y que estaba rectificando la situación.

Omisiones y evasión fiscal

Además de no registrar sus propiedades, Frugoni reconoció que nunca pagó impuestos por ellas en Argentina: “Estoy en proceso de adecuarme a las normas. Me confundí”, insistió, pidiendo que su versión fuera difundida públicamente. Sin embargo, el escándalo se intensificó cuando se presentaron dos denuncias penales en los tribunales federales.

Las implicaciones para el Gobierno

Frugoni, quien respondía ante el ministro de Economía, Luis Caputo, se ha convertido en un tema delicado para el Gobierno, que aún no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el asunto. La situación es aún más tensa, ya que la comunidad política se pregunta por qué Frugoni debería renunciar mientras Adorni permanece en su puesto.

Investigaciones en marcha

Una de las denuncias contra Frugoni está bajo la supervisión del juez Daniel Rafecas y la fiscal Alejandra Mangano. A raíz de la denuncia del abogado Alejandro Díaz Pascual, se explora la posibilidad de que el excoordinador haya incurrido en múltiples delitos, incluyendo enriquecimiento ilícito y evasión tributaria.

Propiedades en el ojo del huracán

Las propiedades de Frugoni están vinculadas a dos sociedades, Genova LLC y Waki LLC, establecidas en Wyoming, donde las leyes permiten ocultar la identidad del propietario real. Las propiedades han sido adquiridas entre 2020 y 2022, con precios que van desde los 130 mil a más de 250 mil dólares.

Un pasado complicado en AUSA

La gestión de Jorge Macri ya había despedido a Frugoni de AUSA en marzo de 2025 por no presentar sus declaraciones de bienes. Este despido prohibió su regreso a cargos públicos en el distrito porteño. Esta serie de irregularidades ha puesto en tela de juicio las decisiones de la administración respecto a la selección de funcionarios de alto nivel.

Un futuro incierto para la obra pública

Como encargado de AUSA, Frugoni manejaba proyectos clave, incluyendo la supervisión de obras relevantes. Ahora, con la incertidumbre sobre su permanencia en el cargo y la posibilidad de enfrentar serias acusaciones, el futuro de su gestión y la renovación de 9 mil kilómetros de rutas nacionales está en riesgo.