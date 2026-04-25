Fallo de Casación abre la puerta a nuevos decomisos de bienes de Cristina Kirchner, incluido su departamento en San José 1111

Un fallo de la Cámara de Casación marca un hito en la lucha contra la corrupción al ordenar el decomiso de propiedades vinculadas a la ex presidenta. ¿Qué significa esto para el futuro de sus bienes y la justicia en Argentina?

Un Fallo Judicial Inédito

La reciente decisión de la Cámara de Casación establece un nuevo estándar en el decomiso de propiedades: «El proceso no puede quedarse en una mera declaración; debe resultar en la recuperación efectiva de activos ilícitos». Este criterio ha llevado a la ejecución patrimonial de 111 inmuebles, de los cuales 20 son de Cristina Kirchner.

El Contexto del Decomiso

El tribunal enfatizó que no tiene sentido que el Estado imponga condenas y, al mismo tiempo, permita que los delitos continúen teniendo consecuencias económicas. El decomiso, entonces, no solo busca recuperar fondos, sino también reafirmar la legalidad y el consenso social sobre la ilicitud de estos actos.

El Comité que Toma Decisiones Claves

Los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fueron los encargados de tomar esta decisión, que pavimenta el camino para una segunda lista de decomisos solicitada por el fiscal Diego Luciani, que incluye propiedades destacadas como el departamento San José 1111 y el hotel Alto Calafate.

Detalles del Segundo Pedido de Decomiso

Luciani presentó un nuevo pedido ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en un intento por cubrir los $685.000 millones estimados en fraudes vinculados a licitaciones irregulares. En esta tanda se incluyen 141 bienes, 13 de la familia Kirchner y 128 relacionados a Lázaro Báez, así como 46 automóviles y cuantiosos fondos en cajas de seguridad.

La Estrategia de la Fiscalía

El Ministerio Público argumenta que muchos de los condenados poseen riquezas desmesuradas que no pueden justificarse, lo que justifica el decomiso de sus bienes adquiridos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, periodo durante el cual se desarrollaron las maniobras fraudulentas.

Propiedades a Considerar

Entre los inmuebles destacados figuran el departamento donde actualmente reside Cristina Kirchner, San José 1111, que es parte de Los Sauces SA, investigada por lavado de dinero. También se busca incluir el hotel La Aldea de El Chaltén, que está usurpado, y el hotel Alto Calafate, ambos cuestionados por mal manejo de fondos.

Avances en la Investigación de Hotesur

Múltiples propiedades y activos de la familia Kirchner están igualmente bajo la lupa de la justicia debido a su supuesta vinculación con el blanqueo de dinero. La resolución del TOF 2 está en espera de la presentación de documentación que permitirá seguir con la ejecución de los decomisos.

El Futuro de los Decomisos

Este marco legal y judicial se ha vuelto “clave para avanzar” en el proceso de decomisos en el contexto actual. A medida que se siga el desarrollo del caso, la justicia podría dictar nuevas medidas para recuperar activos que se consideran producto de la corrupción.