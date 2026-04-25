Bancos buscan estrategias para combatir la morosidad récord

La morosidad en Argentina alcanza niveles alarmantes, con un impacto significativo en familias y empresas. Las autoridades buscan soluciones para mitigar esta crisis que ya afecta a cinco millones de personas.

El sistema financiero argentino se encuentra en una encrucijada. Tras una disminución en las tasas de interés, la morosidad en las tarjetas de crédito, tanto bancarias como no bancarias, ha llegado a niveles récord. Según datos recientes, en marzo se registró la tasa de morosidad más alta desde la crisis de 2001, generando preocupación entre el Gobierno y las entidades financieras.

Un Problema Creciente: Morosidad en Números

Durante los primeros meses de 2026, el índice de morosidad se disparó; la irregularidad en las financiamientos con tarjetas de crédito alcanzó el 11%, el pico más alto desde la crisis de principios de siglo. En el sector no bancario, esta cifra se sitúa en torno al 25%, afectando principalmente a jóvenes y jubilados, y generando intereses moratorios y potenciales acciones legales por parte de los bancos.

Respuestas del Gobierno y Propuestas Legislativas

Ante esta situación, instituciones como ADEBA, ABA y ABE analizan alternativas para ofrecer alivio financiero. Al mismo tiempo, varios legisladores de la oposición han creado proyectos de ley para ayudar a los más de cinco millones de personas afectadas. Entre las propuestas destaca un régimen de reestructuración de deudas, la eliminación de intereses por mora y planes de pago sostenibles, buscando que las cuotas no superen el 30% de los ingresos familiares.

Alternativas de Refinanciación en Evaluación

Las entidades bancarias están considerando implementar mecanismos de refinanciación más accesibles. Esta estrategia podría incluir tasas fijas que no excedan el 30% anual y límites máximos a refinanciar, con plazos que oscilarían entre seis y 24 meses. La intención es que esta ley se apruebe antes de julio de 2026, tras el periodo de mandato de Javier Milei.

La Morosidad a Través del Tiempo

En un contexto pre-pandemia, la morosidad promedio del sistema estaba significativamente más baja, en un 7% en diciembre de 2019. Sin embargo, la crisis del 2018 y los cambios regulatorios durante la pandemia llevaron a una creciente flexibilidad en los criterios de calificación de deudores, lo que temporariamente redujo los niveles de morosidad. A medida que los hogares comenzaron a endeudarse, la situación volvió a deteriorarse.

Impacto de las Tasas de Interés sobre los Deudores

Las tasas de interés para refinanciación varían enormemente entre las entidades, oscilando entre el 100% y 122% anual. Esta situación, combinada con una inflación que ya no licúa las cuotas, incrementa la carga de la deuda sobre los salarios. Así, la morosidad en tarjetas de crédito ha escalado del 2% en enero de 2025 al 11% en enero de 2026.

Mecanismos para Combatir la Exclusión Financiera

Actualmente, los bancos y billeteras digitales están diseñando estrategias para ayudar a sus clientes en situaciones de mora, cada una adaptándose a la historia y el perfil de cada deudor. La principal recomendación es refinanciar las deudas para evitar un deterioro mayor en la situación financiera, dado que el incumplimiento prolongado puede resultar en la inhabilitación de cuentas y embargos.