Maniobra de Extranjeros: El Juego del Dólar con Bonos Argentinos

El creciente interés de los inversores internacionales en el mercado argentino destaca una cifra notable: más de 3.700 millones de dólares en activos financieros en pesos al cierre de 2025, marcando un incremento sorprendente respecto al año anterior.

Según el último informe del Banco Central, la tenencia de instrumentos pesificados por parte de inversores extranjeros creció un asombroso 85% en comparación con 2024 y un 165% desde diciembre de 2023, coincidiendo con la llegada de Javier Milei a la presidencia. A pesar de este auge, no se observan señales de alarma que puedan afectar la estabilidad del cambio o el mercado financiero.

Detalles del Crecimiento en Inversiones

El reporte reveló que la cifra total de 3.700 millones de dólares se distribuye en casi 2.000 millones en bonos del Tesoro nacional y más de 1.700 millones en otros instrumentos del BCRA.

Nuevos Actores en el Mercado

El equipo de investigación de PPI ha notado que las tenencias de activos financieros continuaron incrementando durante los primeros meses de 2026, con la incorporación de nuevos inversores internacionales al mercado local, especialmente entre enero y febrero. Esto sugiere que la cifra real podría ser aún mayor, evidenciando una tendencia positiva.

El Carry Trade: Estrategia y Riesgos

El auge en la adquisición de activos locales se atribuye en gran parte al carry trade, una estrategia donde los inversores convierten sus dólares en instrumentos en pesos, anticipando que las tasas de interés se incrementarán más que el tipo de cambio. Aunque esta maniobra podría conllevar riesgos para el mercado cambiario, su desarrollo depende del comportamiento de los inversores, quienes actúan según expectativas de rentabilidad.

Implicaciones de la Participación de Inversores Extranjeros

Un gran número de inversores externos en pesos presenta un posible riesgo para el mercado cambiario. Un cierre repentino de posiciones podría generar una súbita demanda de dólares, ocasionando presiones cambiarias. Este temor es particularmente relevante ante la experiencia reciente, donde salidas masivas de fondos causaron devaluaciones y tensiones financieras, como ocurrió durante la presidencia de Mauricio Macri.

La Situación Actual: Menores Riesgos en Comparación

Sin embargo, el contexto actual es significativamente diferente. Los controles cambiarios que se han implementado limitan la entrada y salida de capitales, lo que reduce el riesgo de una fuga masiva de inversiones. Comparando, hoy la tenencia de activos en pesos por parte de extranjeros es de apenas 3.700 millones de dólares frente a los 30.700 millones de 2017, lo que indica un menor impacto potencial en caso de desinversiones.

Expectativas para el Futuro

Gabriel Caamaño, economista reconocido, señala que el riesgo de desarme de posiciones en pesos depende de la magnitud y el contexto de la situación del mercado. La ausencia de ruidos políticos y la sólida compra de reservas por parte del Banco Central favorecen una estabilidad cauta. Aunque no se descartan ajustes en el mercado, se prevé que no serán drásticos, a menos que surjan factores que generen una crisis de confianza.

El Papel de los Inversores Locales

Matías De Luca, líder de investigación en Parakeet Capital, destaca que, con una participación extranjera baja, los principales demandantes de divisas son los inversores locales. Esto sugiere que, incluso en caso de desarmados de posiciones en pesos, el impacto sería limitado, ya que los argentinos probablemente optarán por reinvertir sus dólares en bonos o fondos, lo que contribuiría a fortalecer el balance del sector público y reducir los miedos a una corrida cambiaria.