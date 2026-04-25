Descubren lingotes de oro en la caja de seguridad de una costurera tras fraude cambiario

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ha hecho un hallazgo sorprendente: lingotes de oro ocultos en una caja de seguridad a nombre de una costurera en Lomas de Zamora. Este descubrimiento es parte de una investigación más amplia sobre un sofisticado esquema financiero ilegal que permitió acceder a dólares a un tipo de cambio oficial mediante documentación fraudulenta.

Durante un operativo llevado a cabo en una entidad bancaria de la región, se encontraron alrededor de 200 cajas de seguridad con características sospechosas. Las restantes han sido puestas bajo custodia policial, y la Cámara Federal deberá autorizar su apertura para avanzar en la investigación.

Los protagonistas del caso: quiénes son los implicados

La causa judicial se centra en dos figuras del ámbito financiero: Elías Piccirillo, conocido operador cambiario, y Maximiliano Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas. Ambos son acusados de orquestar un fraude que causó un daño económico que supera los 21 millones de dólares.

El esquema, conocido como «rulo», permitió a sus participantes beneficiarse de la brecha cambiaria durante la gestión de Miguel Pesce al frente del Banco Central. Para avanzar en el proceso, Capuchetti espera recibir informes societarios y contables de varias casas de cambio involucradas.

El funcionamiento del rulo cambiario: una estafa multimillonaria

Esta maniobra ilegal posibilitaba la compra de dólares al tipo de cambio oficial, que en ese momento era considerablemente más bajo que el mercado paralelo. Los implicados usaban una excepción normativa que permitía cancelar deudas en moneda extranjera previas a agosto de 2019, sustentándose en mutuos falsificados que se presentaban a la autoridad monetaria.

Las operaciones eludieron los estrictos controles del Banco Central, facilitando así un drenaje de dinero del Estado sin precedentes.

El entramado de empresas y sus complicaciones

La investigación ha revelado que una red de empresas fantasma operaba como «mutuarias», transferiendo pesos a casas de cambio como Marvic SA. Desde junio hasta septiembre de 2021, esta firma realizó operaciones fraudulentas por un total de 14,6 millones de dólares.

El dinero que circulaba llegaba rápida y sistemáticamente a empresas fantasmas, lo cual complicaba la trazabilidad del mismo. Entre las entidades sospechosas, se encuentran varias sin documentación adecuada, incluyendo Publifort SA y Coviaz Sistemas SRL.

Declaraciones del fiscal: un esquema sin controles

El fiscal federal Eduardo Taiano ha declarado que todas las operaciones se aprobaban automáticamente, permitiendo a las empresas involucradas acceder a dólares a un tipo de cambio favorable casi instantáneamente. Este procedimiento constituyó un grave perjuicio para el Estado y se relaciona con posibles maniobras de lavado de dinero.

Frentes adicionales en la investigación judicial

La jueza Capuchetti busca unificar esta causa con otras tres investigaciones similares en curso. Además, ha salido a la luz que Vallejo tiene lazos con varios clubes de Primera División, lo que podría complicar aún más su situación.

Un conflicto violento entre Piccirillo y su exsocio ha añadido un nuevo nivel a la saga, con implicaciones de narcotráfico y amenazas sobre un supuesto monto de 5 millones de dólares. Sin embargo, la relación exacta con figuras públicas como la conductora Jesica Cirio aún se está investigando.

La Justicia aguarda la autorización para abrir las 200 cajas de seguridad restantes, un paso que podría desvelar más detalles y ampliar el marco de esta compleja trama financiera.