Luis Caputo cita a Messi y Cristiano Ronaldo en respuesta a periodista inglés sobre Malvinas

Caputo Responde a Piers Morgan por las Malvinas: Una Batalla de Palabras

El ministro de Economía, Luis Caputo, se unió a la controversia sobre las Malvinas, respondiendo al periodista británico Piers Morgan, quien criticó un supuesto retiro de apoyo de EE. UU. al Reino Unido en el conflicto por las islas.

La Polémica Respuesta de Caputo

Caputo aprovechó la ocasión para hacer referencia a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, incorporando una de las frases más célebres de Charly García: «Esto no les gusta a los autoritarios». Un comentario que añade un giro local e irónico a la discusión internacional.

El Contexto de la Controversia

La polémica surge tras los rumores sobre un posible retiro de apoyo de EE. UU. al Reino Unido debido a su desempeño en Medio Oriente. Morgan había insinuado que si Trump buscaba «arrebatar» las Malvinas, Gran Bretaña debería recuperar a Estados Unidos, una antigua colonia.

La respuesta de Caputo fue contundente: «Consideren que este comentario proviene de la única persona que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Sin más que decir…», publicó en su cuenta de X, remarcando así la absurdidad de la sugerencia de Morgan.

Los Efectos de las Declaraciones

El intercambio se intensificó luego de que un correo interno del Pentágono sugiriera que EE. UU. podría revisar su postura sobre la soberanía de las Malvinas, generando reacciones inmediatas en varios medios británicos.

El portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, reafirmó la posición del Reino Unido, declarando que la soberanía de las islas «recae en el Reino Unido».

Reacción Argentina

El gobierno argentino no tardó en responder. El canciller Pablo Quirno destacó que los habitantes de las islas nunca han sido reconocidos como un «pueblo» por la ONU, poniendo en tela de juicio la validez del referéndum de 2013.