Oficina Anticorrupción amplía plazo para presentar declaraciones juradas en medio del escándalo de Manuel Adorni

Nuevos plazos para las Declaraciones Juradas: un respiro para los funcionarios públicos

La Oficina Anticorrupción amplía el límite para la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios hasta el 31 de julio. Esta decisión se toma en un contexto de escrutinio judicial alrededor del Jefe de Gabinete.

La reciente comunicación oficial establece un nuevo plazo para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas, ampliando la fecha límite hasta el 31 de julio. Esta medida, impulsada por la nueva jefa de la Oficina Anticorrupción, Gabriela Carmen Zangaro, ocurre mientras se llevan a cabo investigaciones por presunto «enriquecimiento ilícito» contra Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete.

Una Prórroga Significativa

Zangaro, quien asumió su cargo hace menos de un mes, decidió extender el plazo original que vencía el 31 de mayo. A través de la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, se ofrece a los funcionarios un tiempo adicional para presentar la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente al año 2025.

Causas de la Extensión

La modificación del plazo fue justificada en base a una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que establece que las fechas de vencimiento para las declaraciones fiscales del año 2018 en adelante se producen durante la primera quincena de junio. La nueva publicación afirma que es crucial alinear el vencimiento de la declaración jurada con estos plazos para facilitar el cumplimiento por parte de los funcionarios.

Detalles del Proceso de Presentación

La presentación de la declaración se realiza mediante el formulario F-1245 de ARCA, que debe incluir, cuando corresponda, la información de las declaraciones impositivas relacionadas con los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. En caso de que estas presentaciones no estén disponibles, la información debe ser completada manualmente.

Investigaciones en curso sobre Manuel Adorni

Paralelamente, el fiscal federal Gerardo Pollicita continúa profundizando la investigación por presunto enriquecimiento ilícito asociado a Manuel Adorni. Recientemente, se han detectado movimientos significativos de dólares en efectivo que no coinciden con las transferencias bancarias, además de indagar acerca de una posible herencia y varios viajes realizados por el Jefe de Gabinete al extranjero.

Los Ejes de la Investigación

El Ministerio Público Fiscal investiga principalmente dos aspectos: los 17 viajes al exterior de Adorni y los pagos en efectivo que llevó a cabo para adquirir tres propiedades. La atención se centra en 80.000 dólares utilizados para estas adquisiciones y detalles de gastos asociados a viajes en vuelos privados.