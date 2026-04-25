Crisis Diplomática: La Controversia de las Malvinas Acelera Tensión entre EE.UU. y el Reino Unido

Las recientes declaraciones sobre el apoyo de EE.UU. a las Islas Malvinas reavivan el debate sobre la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los isleños.

Una nueva polémica estalló en Washington tras rumores de que Donald Trump podría reconsiderar el respaldo estadounidense al Reino Unido sobre las Islas Malvinas, lo que encendió la ira de los kelpers, quienes defienden su derecho a ser parte del territorio británico.

El Derecho a la Autodeterminación

Un portavoz de los isleños reafirmó que “la autodeterminación es un derecho humano fundamental”, citando el artículo uno, párrafo dos, de la Carta de las Naciones Unidas. Además, recordó el referéndum de 2013, en el que un apabullante 99,8% de los votantes se manifestó a favor de continuar como territorio británico de ultramar.

Reacciones en el Reino Unido

El gobierno británico no tardó en responder a las afirmaciones sobre un posible cambio en la política de EE.UU. sobre las Malvinas. Dave Pares, portavoz del primer ministro británico, aseguró que “la soberanía británica sobre las islas no está en cuestión” y recordó que los isleños ya han votado en favor de seguir siendo parte del Reino Unido.

Contexto Geopolítico Tenso

La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos atraviesa un periodo complejo. La reciente filtración de un correo del Pentágono sugiere que EE.UU. podría revisar su apoyo a lo que denomina “posesiones imperiales” europeas, incluida Malvinas. Este correo también menciona posibles sanciones a países que no respalden las acciones militares estadounidenses en Irán.

La Respuesta del Departamento de Estado

A pesar de la controversia, el Departamento de Estado de EE.UU. insistió en que su posición sobre las Malvinas “sigue siendo de neutralidad”. Un portavoz aclaró que se reconocen las reclamaciones de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, pero no se toma una postura definitiva.

Visita Real a Washington

En un marco de tensión, el rey Carlos III de Inglaterra se prepara para visitar Washington, donde se encuentra programada una reunión con Donald Trump. Este encuentro podría influir en el desarrollo de la relación entre ambos países en el contexto actual.

La disputa por las Malvinas continúa siendo un tema sensible que refleja las complejas dinámicas de poder internacional y el deseo de los isleños de ser escuchados en el escenario global.