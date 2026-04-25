Villarruel critica a Ajmechet por Malvinas y esta responde: ‘Es una traidora contra su propio gobierno’

Tensión Política por las Malvinas: El Enfrentamiento entre Villarruel y Ajmechet

La disputa por las Islas Malvinas ha vuelto a encender el debate político en Argentina, tras las fuertes declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel hacia la diputada Sabrina Ajmechet, quien fue acusada de "traición" por sus comentarios pasados sobre la soberanía de las islas.

En una serie de intercambios acalorados en redes sociales, Villarruel no escatimó críticas y tildó de «vergonzoso» el comportamiento de Ajmechet, quien respondió con similar dureza, cuestionando la lealtad de la vicepresidenta hacia su propio gobierno.

Origen del Conflicto

Todo comenzó cuando Villarruel reaccionó a un antiguo tuit de Ajmechet, en el que afirmaba que «Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas». Esta publicación resurgió durante una discusión reciente, lo que llevó a la titular del Senado a calificar a su colega de «vergonzosa».

Las Respuestas de Ajmechet

Ante las acusaciones, Ajmechet no tardó en responder, argumentando que la crítica de Villarruel es «una vergüenza» y que no se puede acusar a alguien de traición basándose en tuits de hace una década. Defendió su postura, afirmando que siempre ha respaldado la causa Malvinas desde su lugar como diputada.

Defensa de la Postura Personal

En un extenso comunicado, Ajmechet enfatizó que las denuncias en su contra no han prosperado, subrayando su compromiso con Argentina y el respeto hacia los veteranos de Malvinas.

Contexto Internacional y Estrategia del Gobierno

La diputada también aprovechó la ocasión para destacar que el gobierno actual se encuentra en un momento crucial en términos de relaciones internacionales, sugiriendo que el acercamiento a naciones como Estados Unidos podría ser beneficioso para Argentina en la disputa por las Islas Malvinas.

Reacciones y Repercusiones

Las declaraciones han generado un fuerte eco en la opinión pública, con Villarruel reafirmando su postura y lanzando nuevas críticas hacia Ajmechet, quien se defiende diciendo que los ataques personales no la afectan.

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