Deuda Bancaria: ¿Refinanciar o Reestructurar? Descubre la Mejor Opción

La mora en créditos y préstamos personales alcanza niveles alarmantes en Argentina, obligando a millones de ciudadanos a lidiar con una carga financiera que parece insostenible. En medio de esta crisis, surge la necesidad de evaluar estrategias para salir de los números rojos.

El informe de la consultora 1816 indica que la morosidad ha escalado, alcanzando un 10,6% en enero y un 11,2% en febrero. Más de 28 de los 30 bancos principales del país enfrentan un incremento en las deudas impagas, mientras que las fintech superan el 27% en morosidad.

La situación afecta especialmente a jóvenes y jubilados, que son los más vulnerables en este contexto. Las entidades financieras buscan nuevas estrategias para evitar que más personas queden fuera del sistema, aunque muchos optan por alternativas que faciliten el acceso a financiamiento necesario en su día a día.

En este marco, es fundamental distinguir entre dos conceptos que se suelen confundir: refinanciar y reestructurar deudas.

Refinanciar vs. Reestructurar: Comprendiendo las Diferencias

Refinanciar una deuda implica modificar sus condiciones cuando todavía es posible realizar los pagos. Esta opción permite que las obligaciones se hagan más manejables, al extender plazos y reducir cuotas, aunque a menudo con una renegociación de tasas. Es ideal para quienes están al día pero anticipan dificultades futuras.

Como explica Diego Kupferberg, analista de Banca & Fintech, “la deuda permanece, pero se adapta a una nueva capacidad de pago, evitando así la creación de una ‘bola de deuda’”.

En contraste, reestructurar consiste en renegociar las condiciones de pago cuando una deuda se vuelve insostenible, a menudo debido a la mora acumulada o a la imposibilidad de cubrir los pagos con los ingresos disponibles. En este caso, se debatirá no solo cómo pagar, sino cuánto de la deuda es realmente pagable, pudiendo incluir quitas o nuevos acuerdos.

Elegir la Opción Correcta: ¿Refinanciar o Reestructurar?

Decidir entre refinanciar y reestructurar depende de la situación financiera de cada persona. Si la dificultad es temporal y se cumplen los pagos, refinanciar puede ser una solución práctica y eficiente.

En cambio, si la deuda se ha vuelto impagable, reestructurar se convierte en el camino a seguir. Ignorar esta realidad y optar por refinanciar puede ser un error costoso, ya que podría esconder una carga mayor a largo plazo.

“Es común que muchos refinancien cuando deberían reestructurar, creando una ilusión de control que, en realidad, oculta una situación complicada”, advierte Kupferberg. Además, el tipo de entidad también juega un rol crucial: los bancos suelen preferir refinanciaciones, mientras que las fintech pueden ofrecer soluciones rápidas pero a veces insostenibles.

En un contexto de creciente morosidad, donde al menos 1 de cada 10 personas en bancos y 1 de cada 4 en billeteras virtuales tiene deudas impagas, entender la diferencia entre refinanciar y reestructurar es vital para quienes buscan estabilizar sus finanzas.