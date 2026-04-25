“PAN y PRI respaldan a Maru Campos tras críticas de Sheinbaum por muertes de agentes en Chihuahua: ‘La 4T es vulgar’”

Los dirigentes nacionales Jorge Romero y Alejandro Moreno se unieron para defender a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en medio de la polémica ocasionada por la muerte de dos agentes estadounidenses en el estado.

Una Defensa Firme ante la Adversidad

Jorge Romero, líder del PAN, y Alejandro Moreno, presidente del PRI, manifestaron su respaldo a Maru Campos tras la reciente tragedia que involucró a agentes de la CIA. La controversia ha provocado una intervención del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum.

Críticas a la Doble Moral del Gobierno Federal

Romero utilizó su cuenta de X para criticar la falta de imparcialidad del gobierno federal, señalando que la oposición recibe un tratamiento severo en situaciones de crisis, mientras que políticos afines a la 4T son exonerados. «Si hay que explicar un accidente, de inmediato se cita al opositor, pero si hay acusaciones más graves contra miembros de su partido, no se exige lo mismo», afirmó.

La Comparecencia como Estrategia de Respaldo

A pesar de la solicitud de comparecencia de Maru Campos, Romero indicó que su partido apoya plenamente a la gobernadora. «Votamos a favor de la comparecencia, con el consentimiento de Maru, porque no tenemos nada que temer. Ella hablará sobre la situación de seguridad real en el estado», comentó.

Logros en Seguridad y Lucha contra el Crimen

Romero destacó que Campos ha tomado medidas decisivas, como el desmantelamiento de un laboratorio de drogas, algo que el gobierno federal no ha logrado. «El gobierno debería apoyar estas acciones en lugar de castigar a aquellos que intentan mejorar la seguridad», subrayó.

La Realidad de la Seguridad en Chihuahua

Por su parte, Alejandro Moreno también se pronunció en favor de la gobernadora, enfatizando que Chihuahua enfrenta serias amenazas del crimen organizado debido a su ubicación geográfica. «Para combatir este reto, se necesita carácter y coordinación», declaró en sus redes sociales.

Apoyo a las Acciones en Pro del Estado de Derecho

Moreno reafirmó que el PRI se adherirá a todas las iniciativas que fortalezcan la seguridad y mantengan el control sobre el territorio. «La seguridad no es solo un discurso, es una obligación que tenemos todos. No se negocia con el crimen, se enfrenta», concluyó.