EN VIVO: Crimen y Narcotráfico en México – Dos asesinatos a cuchillo en Martín Carrera, CDMX (25 de abril)

Violencia en Martín Carrera: Un Doble Asesinato Estremece a la CDMX
El barrio de Martín Carrera, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue escenario de un brutal doble asesinato que ha conmocionado a la comunidad. Las autoridades locales ya tienen un sospechoso detenido.
Las investigaciones están en marcha por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, que ha empezado a reunir pruebas sobre este trágico evento ocurrido en un domicilio de la colonia Martín Carrera. Los detalles se están esclareciendo mientras la comunidad busca respuestas sobre esta escalofriante realidad.
Contexto de Inseguridad en el Estado de México
El Estado de México ha sido señalado por un aumento en la percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Datos recientes de abril de 2026 exponen que a pesar de las ligeras disminuciones, varios municipios siguen en el foco de la preocupación ciudadana, reflejando un desafío constante para las autoridades.
Detenciones Activas en la Lucha contra la Violencia
En otro suceso crítico, cuatro hombres fueron arrestados tras un ataque armado en la taquería «El Pastorcito de la Anáhuac», situada en la alcaldía Álvaro Obregón. El tiroteo dejó a cinco personas heridas, entre ellas una mujer que requirió atención médica urgente.
Operativo Enjambre: una Estrategia en Marcha
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha lanzado la «Operación Enjambre», una iniciativa destinada a investigar y capturar a funcionarios relacionados con delitos graves. A través de esta operación, se han logrado sentencias acumuladas de más de mil años en prisión contra veinte individuos de alto perfil, creando un impacto significativo en la batalla contra la impunidad en la región.
Esfuerzos Internacionales contra el Narcotráfico
Recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. sancionó a 23 individuos vinculados con «Los Chapitos», una facción del Cártel de Sinaloa, destacando un esfuerzo global para combatir el tráfico de opioides sintéticos. Esta designación como organización terrorista extranjera subraya la gravedad del problema y la necesidad de una respuesta coordinada a nivel internacional.