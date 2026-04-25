EN VIVO: Crimen y Narcotráfico en México – Dos asesinatos a cuchillo en Martín Carrera, CDMX (25 de abril)

Violencia en Martín Carrera: Un Doble Asesinato Estremece a la CDMX

El barrio de Martín Carrera, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue escenario de un brutal doble asesinato que ha conmocionado a la comunidad. Las autoridades locales ya tienen un sospechoso detenido.

Las investigaciones están en marcha por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, que ha empezado a reunir pruebas sobre este trágico evento ocurrido en un domicilio de la colonia Martín Carrera. Los detalles se están esclareciendo mientras la comunidad busca respuestas sobre esta escalofriante realidad.

Contexto de Inseguridad en el Estado de México

El Estado de México ha sido señalado por un aumento en la percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Datos recientes de abril de 2026 exponen que a pesar de las ligeras disminuciones, varios municipios siguen en el foco de la preocupación ciudadana, reflejando un desafío constante para las autoridades.

Detenciones Activas en la Lucha contra la Violencia

En otro suceso crítico, cuatro hombres fueron arrestados tras un ataque armado en la taquería «El Pastorcito de la Anáhuac», situada en la alcaldía Álvaro Obregón. El tiroteo dejó a cinco personas heridas, entre ellas una mujer que requirió atención médica urgente.

Operativo Enjambre: una Estrategia en Marcha

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha lanzado la «Operación Enjambre», una iniciativa destinada a investigar y capturar a funcionarios relacionados con delitos graves. A través de esta operación, se han logrado sentencias acumuladas de más de mil años en prisión contra veinte individuos de alto perfil, creando un impacto significativo en la batalla contra la impunidad en la región.

Esfuerzos Internacionales contra el Narcotráfico