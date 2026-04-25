Analista de renombre predice un precio sorprendente para Bitcoin hoy

El reconocido trader Peter Brandt augura un posible rally significativo para Bitcoin, pero destaca que aún no se ha alcanzado un piso de confianza en el mercado. Conocé todos los detalles sobre su proyección.

Peter Brandt, un analista destacado en el ámbito de las criptomonedas, ha presentado un escenario intrigante para Bitcoin, que podría llevar su valor entre 300,000 y 500,000 dólares hacia finales de 2029. Sin embargo, advierte que la situación actual no ha mostrado señales claras de un piso sólido.

El futuro de Bitcoin: ¿un rally condicionado?

En un reciente post en X, Brandt analizó que si Bitcoin continúa con sus patrones cíclicos establecidos en los últimos 15 años, podríamos anticipar un mínimo revertible para septiembre/octubre de 2026. Este mínimo podría, o no, superar el valor más bajo alcanzado en febrero de 2026.

Brandt afirmó que el potencial máximo para este rally «se sitúa entre $300,000 y $500,000 en el período mencionado», siempre y cuando el comportamiento de Bitcoin mantenga la lógica cíclica que ha definido su evolución.

El contexto actual: ¿dónde está el suelo de Bitcoin?

A pesar de las proyecciones alentadoras, Brandt se mantiene escéptico. En respuesta a un gráfico de JDK Analysis, expresó su desconfianza sobre la existencia de un fondo firme, mencionando: «Esto no parece un fondo».

El gráfico de JDK sugirió que el movimiento reciente podría indicar una reacumulación de corto plazo, aunque Brandt enfatiza que sin señales de fuerza entre los toros, el nivel actual no califica como un soporte sólido.

Factores técnicos en juego

Entre los factores que influyen en esta percepción se destacan los intentos fallidos de superar máximos locales sobre los 80,500 dólares, así como una reducción del volumen durante las subas.

Claves técnicas del análisis de Bitcoin

Brandt también alabó al analista de gráficos Aksel Kibar, quien se ha adaptado a las condiciones cambiantes del mercado. Kibar advirtió que «no podemos ser dogmáticos en nuestro análisis». Los patrones deben ser revisados constantemente al surgir nueva información del mercado, lo que refleja la naturaleza dinámica de la criptomoneda.

En la actualidad, Bitcoin se encuentra por debajo de una línea de resistencia ascendente y también bajo el promedio móvil de 365 días, que ronda los 87,000 dólares. Tras caer a 60,000 dólares a finales de febrero, el activo ha recuperado valor, con puntos de resistencia clave en torno a los 76,500, 72,000 y la franja baja de 80,000 dólares.