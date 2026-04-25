Club Político Argentino denuncia ataques a la libertad de expresión tras expulsión de periodistas de Casa Rosada

La reciente decisión del Gobierno argentino de expulsar a periodistas acreditados en la Casa Rosada genera alarma en el panorama democrático del país.

En un contexto de creciente tensión, el presidente de la Nación ha intensificado sus ataques verbales hacia los comunicadores, manifestando una serie de insultos y agravios que han llevado al Gobierno a tomar una medida sin precedentes: la expulsión de los representantes de la prensa de su espacio de trabajo en la Casa de Gobierno.

Una Decisión Sin Precedentes

Esta determinación, que carece de fundamentos judiciales y pruebas claras, plantea serias preocupaciones sobre la libertad de expresión en Argentina. La expulsión de los periodistas no solo es un ataque a la prensa, sino también a un pilar fundamental de la democracia.

La Respuesta de la Sociedad Civil

El Club Político Argentino ha hecho un llamado a la sociedad civil y a las organizaciones para que se manifiesten enérgicamente contra esta decisión que compromete la esencia de la vida republicana. En un comunicado, la entidad expresó su solidaridad con los periodistas afectados e instó a los comunicadores a continuar su labor de fiscalización del poder público.

El Valor del Periodismo en Democracia

El ejercicio del periodismo crítico es fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia. Esta actividad molesta a quienes buscan monopolizar la verdad y silenciar voces disidentes. La protección de la libertad de prensa es esencial para asegurar que el debate democrático se mantenga vivo y saludable.