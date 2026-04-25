Ramiro Tosi: ‘Los salarios reales siguen sin recuperarse’

La economía del país atraviesa un período crítico. La reciente baja en la actividad económica supera las expectativas tanto de analistas como del Gobierno, lo que genera preocupación en diversos sectores.

El economista Ramiro Tosi, en una entrevista reciente, reveló que el índice desestacionalizado de la actividad económica experimentó una caída mensual del 2,6% en febrero, marcando el descenso más significativo desde diciembre de 2023. Según Tosi, “fue bastante peor de lo que se esperaba”, reflejando un retroceso interanual del 2,1% que no augura un panorama optimista.

Consumo en Caída Libre

El desplome no solo se manifiesta en la producción, sino también en el consumo. Tosi constató que febrero resultó ser un “mal mes para la economía” desde ambos ángulos. Este descenso en el consumo se asocia directamente a la pérdida de poder adquisitivo, ya que “los salarios reales no se están recuperando y eso reduce el ingreso disponible de los hogares”. Las tarifas y los altos costos de bienes y servicios solo agravan esta situación.

Un Alivio desde el Exterior

A pesar de la complicación interna, Tosi citó un aspecto alentador: en marzo, se alcanzó un récord en exportaciones y superávit comercial, gracias al sector agropecuario y a la actividad energética, especialmente de Vaca Muerta.

Mirando Hacia el Futuro: FMI y Políticas Monetarias

De cara a las próximas semanas, todos los ojos están puestos en la próxima revisión del Fondo Monetario Internacional. Tosi anticipó que se espera un ajuste en la política monetaria y en las metas de reservas. Mientras tanto, el Banco Central trabaja para regular la emisión monetaria, buscando evitar fluctuaciones drásticas que puedan llevar a desequilibrios en la economía.

Estabilidad del Dólar y Nuevas Estrategias

Respecto al dólar, Tosi mencionó que aunque la oferta actual proporciona cierta estabilidad, el precio mayorista está empezando a acercarse a los 1.400 pesos. “Sin embargo”, añadió, “sigue siendo bajo en términos históricos recientes”. Además, destacó que el Banco Central está implementando cambios en las tasas de interés con el fin de ofrecer más previsibilidad al sistema financiero y facilitar un descenso gradual en el costo del crédito, que aún resulta elevado para familias y empresas.