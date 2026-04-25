Al menos siete muertos en bombardeos rusos en Ucrania durante la noche

Al menos siete personas perdieron la vida en una serie de ataques aéreos rusos en Ucrania, con cinco víctimas fatales registradas en la ciudad de Dnipro. Las autoridades locales informan que los asaltos aéreos continuaron durante la noche, dejando a la población en estado de alarma.

Destrucción y Búsqueda de Sobrevivientes en Dnipro

Los recientes bombardeos han dejado al menos 34 heridos, según Oleksandr Hanzha, jefe de la región de Dnipropetrovsk. Cuatro cuerpos fueron recuperados de los escombros de una casa devastada, mientras los equipos de rescate continúan su trabajo en la zona, buscando a posibles supervivientes.

Fuegos y Destrucción en la Ciudad

“Los ataques han sido incesantes en Dnipro y otras localidades durante toda la noche”, reportó Hanzha a través de Telegram. Varios incendios estallaron en la ciudad como consecuencia de los bombardeos, que dañaron varios edificios de apartamentos, comercios y viviendas privadas.

Nuevas Víctimas y Más Ataques en la Región

Este sábado, una persona más fue confirmada muerta debido a un nuevo ataque en la misma área residencial afectada previamente. Otros lugares como Odesa y Kharkiv también fueron blanco de drones, dejando a al menos tres personas heridas en estos incidentes.

Defensa y Respuesta Ucraniana

Los informes indican que las autoridades repelieron gran parte de los más de 600 drones lanzados, lo que constituyó uno de los ataques más significativos en varios días. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, comentó en redes sociales sobre las tácticas rusas: “Utilizan drones, misiles de crucero y una cantidad significativa de armamento balístico”.

Impacto en Infraestructura Civil

“La mayoría de los objetivos son infraestructuras civiles en las ciudades. Edificios residenciales, instalaciones energéticas y empresas han sido dañados”, añadió Zelenskyy.

Reacciones ante un Intercambio de Prisioneros

Estos ataques se producen tras un intercambio de prisioneros que tuvo lugar el viernes, donde Rusia y Ucrania intercambiaron un total de 193 miembros de sus fuerzas armadas. Este tipo de intercambios son una de las condiciones de las negociaciones, mediadas por Estados Unidos, que hasta ahora no han avanzado en cuestiones clave para poner fin a la invasión rusa.