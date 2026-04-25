Argentina inaugura su primer refugio exclusivo para tortugas terrestres

Ubicado en la reserva natural Orco Quebracho, en Córdoba, San Acan se erige como un faro de esperanza para la tortuga terrestre argentina, una especie actualmente amenazada por el tráfico ilegal.

Un refugio innovador para tortugas en peligro

San Acan, el primer centro en Argentina dedicado a la recuperación de tortugas terrestres, está en proceso de creación en Traslasierra, Córdoba. Este proyecto busca abordar la alarmante situación de la tortuga terrestre argentina, una de las especies más traficadas del país. Este espacio será vital para su protección y recuperación.

Un nombre con significado

El nombre “San Acan” fue elegido en colaboración con Pablo Reyna, representante de la comunidad Camiare. “San” significa agua o río y “Acan” se traduce como líder o guardián, simbolizando el compromiso de la Fundación Vida Silvestre y un equipo de expertos en biólogos y veterinarios para cuidar de estas tortugas.

Recuperando instintos y garantizando bienestar

El centro está en su fase de preparación, donde se estarán acondicionando las instalaciones. San Acan se dedicará a evaluar a cada tortuga que ingrese, determinando cuáles pueden ser reinsertadas en su hábitat natural y cuáles necesitarán cuidados permanentes debido a la imposibilidad de recuperar sus instintos básicos tras haber vivido como mascotas.

Un llamado a la conciencia sobre la conservación

Tomás Sciolla, director de Proyectos en Argentina de la Fundación Franz Weber, enfatiza que la tortuga terrestre argentina, conocida científicamente como Chelonoidis chilensis, está en una crisis de conservación sin precedentes. “No deberían ser mascotas, ya que son animales silvestres en peligro de extinción,” afirma. Esta iniciativa representa un esfuerzo decisivo para combatir el tráfico ilegal de especies y la pérdida de biodiversidad en el país.

Cambio social y sensibilización

El equipo de San Acan también se enfoca en campañas de concientización dirigidas a la población, buscando erradicar el tráfico ilegal que ha mermado las poblaciones silvestres de tortugas en Argentina durante décadas. Con su apertura, San Acan se posiciona como un pilar fundamental en la cadena de protección ambiental en el país.

Compromiso con la naturaleza

El trabajo en San Acan es un ejemplo de cómo la colaboración entre especialistas y comunidades puede transformar la realidad de las especies amenazadas. La unión de esfuerzos en la conservación es clave para asegurar un futuro más sostenible para la tortuga terrestre argentina.