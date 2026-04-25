Informe de la UNC alerta sobre la caída de la economía en Córdoba

El Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la UNC lanzó su primer Informe Técnico de la Economía de Córdoba, ofreciendo insights valiosos sobre el Índice de Actividad Económica de la región.

El reciente informe del Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC marca un hito al presentar el Informe Técnico de la Economía de Córdoba (ITEC), una nueva publicación que se emitirá trimestralmente y que incluye el Índice de Actividad Económica de Córdoba (IAEC) como herramienta fundamental para seguir la evolución económica local.

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El informe revela que, en el cuarto trimestre de 2025, la actividad económica en Córdoba experimentó una reducción del 0,68% en comparación con el trimestre anterior, en un contexto de desaceleración del crecimiento interanual.

Análisis de la Caída Económica

Este retroceso estuvo impulsado principalmente por una notable disminución en el patentamiento de vehículos (-11,96%) y en la producción de maní (-10,72%). A pesar de esto, ambos sectores muestran crecimientos interanuales, sugiriendo que la contracción es un fenómeno reciente.

Asimismo, se registró una reducción del consumo de energía eléctrica entre grandes usuarios (-3,42%), un indicador que refleja el nivel de actividad industrial. Por otro lado, la industrialización de soja y girasol presentó una expansión trimestral que ayudó a moderar la caída general.

Explorando los Indicadores Económicos

El IAEC se desarrolla a partir de diez variables mensuales que abarcan diversos sectores, tales como la demanda de empleo, el consumo energético, la recaudación impositiva, la actividad industrial y el patentamiento automotor.

De acuerdo con el informe, la economía de Córdoba mostró un crecimiento sostenido en el primer semestre de 2025, pero esa tendencia se interrumpió en la segunda mitad del año, lo que resultó en un proceso de estancamiento y ligera contracción hacia el cierre del año, alineándose con la situación a nivel nacional.

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Desde el IEF subrayan que el lanzamiento de este informe pretende proporcionar información actualizada y sistemática sobre la economía provincial, en un marco donde la disponibilidad de datos locales es limitada.