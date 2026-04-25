Luis Bolomo: ‘Argentina, un boom global para la inversión’

En un contexto internacional marcado por tensiones bélicas, el panorama energético global experimenta fluctuaciones. Un especialista sostiene que el desafío no radica en la escasez de recursos, sino en la volatilidad provocada por los conflictos en la región.

El conflicto en Medio Oriente agita el mercado energético global, provocando importantes oscilaciones en el precio del petróleo. Según el experto Luis Bolomo, la verdadera cuestión no es la falta de crudo, sino el clima bélico que predomina en la zona. “Petróleo hay; no es la producción lo que está causando estos problemas, sino el estado actual de guerra”, afirmó.

El Papel del Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz se ha convertido en un foco de inestabilidad. Bolomo resaltó: “El cierre de este estrecho genera los altibajos en los precios”. En este sentido, el barril de petróleo ha llegado a cotizar entre 110 y 120 dólares, dependiendo de la evolución del conflicto.

China: Un Jugador Clave en el Mercado

La conducta de China ante estos acontecimientos es fundamental, especialmente en su relación con el petróleo iraní. Bolomo destacó la estrategia del país asiático, que ha incrementado sus importaciones desde Rusia para compensar posibles faltantes.

Impacto Global y Efectos en Argentina

Los incrementos en el precio del petróleo impactan de manera directa en países importadores, como Japón y Tailandia, que ven encarecerse los combustibles. Sin embargo, en Argentina, el efecto es más limitado. “El país aún no realiza exportaciones masivas desde Vaca Muerta, por lo que no deberían producirse aumentos significativos en los combustibles”, aclaró Bolomo.

Según el especialista, los ajustes en los precios locales responden más a factores internos que a la crisis internacional. “El aumento aquí está más impulsado por la inflación que por la guerra”, agregó, señalando que la incidencia externa, aunque existe, no es determinante.

Vaca Muerta: Un Futuro Promisorio para Argentina

El desarrollo de recursos energéticos en Argentina se perfila como una oportunidad estratégica. “La importación de gas natural licuado (GNL) va a continuar, pero se reducirá a 3 o 4 barcos durante picos de demanda”, predijo Bolomo, destacando el potencial de producción local.

La atracción de inversiones en el sector energético también muestra un panorama favorable. “Argentina se presenta como un lugar prometedor a nivel global por las oportunidades de inversión”, afirmó. No obstante, enfatizó la necesidad de mantener un marco de estabilidad jurídica para asegurar la confianza de los inversores.

El Desafío de la Estabilidad Jurídica

Bolomo subrayó la importancia de que tanto el gobierno como la oposición lleguen a un acuerdo sobre la estabilidad jurídica en el país. “Decisiones políticas aisladas pueden socavar la confianza de los inversores internacionales”, alertó.

Finalmente, destacó que Argentina posee recursos valiosos, como yacimientos de tierras raras, que comienzan a ser considerados en el escenario internacional. “El futuro energético del país dependerá de su capacidad para generar previsibilidad”, concluyó.