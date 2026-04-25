Omar Maturano: Una Vida de Lujo y Éxito

El nombre de Omar Maturano resuena en el ámbito ferroviario argentino. Durante más de 30 años, ha sido el secretario general de La Fraternidad, el sindicato que representa a los conductores de trenes. Aunque el gremio ha visto disminuir su influencia, su líder ha sabido aumentar su patrimonio de manera notable.

Recientemente, una investigación reveló detalles sorprendentes sobre el estilo de vida de Maturano y su esposa, María Fernanda Selva. A través de un informe de LN+ por el periodista Luis Gasulla, se expuso la existencia de propiedades significativas y un creciente patrimonio que abarca bienes tanto en Argentina como en el exterior.

Propiedades en Chascomús y Más Allá

Maturano posee una casa en un country en Chascomús, Buenos Aires, donde tiene dos lotes de terreno dedicados a su pasión por los caballos de salto, impulsada por su esposa. Esta propiedad incluye un establo y refleja el estilo de vida lujoso que han construido juntos.

Inversiones Internacionales

Un hallazgo interesante fue la identificación de una sociedad en Delaware, Pampa Investments LLC, bajo el nombre de Selva, que también posee un departamento en Miami, valorado en alrededor de 450 mil dólares. Estos activos son solo una parte de su considerable patrimonio.

El Hogar Familiar en Villa Ortúzar

La residencia principal de Maturano y Selva está situada en Villa Ortúzar. Con 560 metros cuadrados, se distingue por su tamaño y su extensa área de fondo. Los automóviles de alta gama que estacionan frente a su casa, incluidos varios Audi y una camioneta RAM, son una muestra más del nivel de vida que disfrutan.

Vínculos y Conflictos de Interés

Selva, además de ser esposa de Maturano, trabaja en Belgrano Cargas, otra entidad ferroviaria pública. Curiosamente, se ha visto envuelta en un conflicto legal relacionado con un restaurante en San Isidro, donde se reveló que posee un contrato para gestionar un local en terrenos del ferrocarril. Este hecho genera preguntas sobre la ética y la transparencia en la relación entre ellos y el Estado.

Estilo de Vida y Pasiones

A través de sus redes sociales, Selva comparte momentos de sus viajes por el mundo y su amor por los caballos. Recientemente lanzó un negocio de indumentaria y equipo para equitación, donde ofrece productos de marcas de lujo, reflejando así la herencia familiar de su abuelo, que también estuvo relacionado con el mundo hípico.

La historia de Omar Maturano y María Fernanda Selva plantea interrogantes sobre la prosperidad dentro de un gremio que ha visto días mejores, pero que, sin embargo, ha logrado mantener un estilo de vida que implanta un fuerte contraste con la imagen del gremialista tradicional.