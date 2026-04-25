Jorge Asís: ‘El Gobierno de Consultores liderado por El Tertuliano desprecia a los periodistas’

El destacado analista político Jorge Asís expresó su crítica hacia la actual administración de Javier Milei, resaltando su aparente animosidad hacia la prensa, una situación que augura un escenario complejo en la política argentina.

La postura de Asís ante el panorama político

Asís, en una reciente publicación en la red social «X», declaró que el actual gabinete que lidera Javier Milei, conocido como «El Tertuliano», «odia demasiado a los periodistas». Este comentario vino acompañado de la frase «NOLSALP», que, según el analista, simboliza que el gobierno no siente suficiente desprecio hacia los comunicadores.

«Lo que parece ser un enfoque hostil hacia los medios supera incluso el desprecio que tienen por sus adversarios políticos», añadió Asís, destacando la gravedad de la situación.

Una crítica a las decisiones del gobierno

En otro de sus análisis, titulado «Este loco no puede reelegir», Asís calificó como un «error catastrófico» la reciente desprestigio hacia Paolo Rocca, conocido como «El Cientista». Esto ocurrió tras la gestión fallida de Milei en el proyecto de los caños de Vaca Muerta, donde Rocca perdió ante los «indios institucionalizados» de un país que se muestra cada vez más complicado a nivel industrial.

El uso del apodo «Don Chatarrín» para referirse a Rocca, según el analista, indica que Milei sigue los pasos de Oberdán, a pesar de tenerlo bloqueado. Durante su desafortunada semana en Nueva York, donde se inició la mala racha del premier Adorni, Asís mencionó que Milei dedicó tiempo a menospreciar a Rocca, en un contexto en que un empresario le comentó: «Este loco no puede reelegir».

Movimientos en el círculo político

Asís subrayó que «Don Chatarrín» ha adquirido un papel crucial en el resurgimiento del apoyo hacia Mauricio, apodado «El Ángel Exterminador». Los miembros del círculo rojo que en su momento fueron críticos hacia Rocca ahora prefieren mantenerlo en la contienda por el retorno a la presidencia.

El analista concluyó que «El Cientista» abordó de manera respetuosa la necesidad de esperar decisiones claves hasta después del Mundial, dejando entrever que las políticas de Milei podrían sufrir cambios significativos en el futuro cercano.