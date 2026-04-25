El curioso homenaje de Leonardo Cifelli a ‘Jorge Luis Bórgeres’

La inauguración de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se convirtió en un evento memorable por las razones equivocadas, cuando el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, cometió un desliz que desató críticas y risas entre los asistentes.

Durante la apertura, que reunió a alrededor de 1.500 personas en La Rural, Cifelli honró al renombrado escritor argentino, Jorge Luis Borges, pero lo nombró erróneamente como «Jorge Luis Bórgeres». A este error se sumó su confusión sobre el aniversario de su fallecimiento, asegurando que habían pasado «30 años» cuando en realidad son 40 desde su muerte en 1986. Este fallo disparó una ola de reacciones del público, que ya mostraba descontento desde el principio.

Abucheos y Reacciones del Público

Desde el inicio de su discurso, Cifelli fue recibido con abucheos. La situación escaló cuando decidió agradecer públicamente al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por los logro culturales. Sus palabras generaron una nueva ronda de silbidos entre los asistentes, quienes no ocultaron su descontento. En un intento por reafirmar su agradecimiento, Cifelli dijo: «Por si no entendieron, se los repito de nuevo. Gracias a Javier Milei y Karina Milei», lo que intensificó la respuesta negativa.

Desafíos y Declaraciones Controversiales

El secretario de Cultura no se detuvo ante el abucheo. En un tono provocador, afirmó que «Argentina empezó a liberarse de problemas estructurales que funcionaban como un límite permanente para pensar el futuro» y lanzó una pregunta que se convirtió en trending topic de la noche: «¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o lo arregló el gobierno de Javier Milei?». Con frases como «Chicos, basta, son cuatro», intentó calmar el aire tenso y exigió a los presentes que bajaran las pancartas críticas, como la que decía «¿Hasta cuándo nuestros libros junto a Martínez de Hoz y la Sociedad Rural?».

Críticas y Apoyo a la Cultura

Antes de la intervención de Cifelli, el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, también enfrentó silbidos al mencionar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y su programa Chequelibro. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, experimentó su propio momento de tensión, aunque logró salir airoso en comparación con otros oradores.

En medio de la controversia, Cifelli aprovechó su discurso para anunciar iniciativas culturales, como la reactivación de los Premios Nacionales 2026 con una asignación de hasta 90 millones de pesos, nuevas convocatorias del INCAA con premios superiores a 150.000 dólares y una inversión récord de $2.300 millones en el programa Libro%, que representa un incremento del 50% respecto al año anterior. También destacó nuevas líneas de apoyo a la dramaturgia, ficción y ensayo.

Un Momento de Reflexión y Arte

La escritora Ana María Shua capturó el clima irónico del evento en sus redes sociales, afirmando que era «difícil evitar abucheos contra el secretario Cifelli, el creador de ‘Bórgeres'». Lamentó que la controversia oscureciera el diálogo entre figuras prominentes de la literatura argentina como Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y Leila Guerriero. Cabezón Cámara, además, aprovechó su tiempo en el podio para lanzar la consigna: «La Ley de Glaciares no se toca».

La noche también trajo momentos de alivio y celebración con una presentación sorpresa de Fito Páez, quien deleitó al público interpretando temas emblemáticos como Desarma y sangra de Charly García. Esta 50° edición de la feria, bajo el lema «memoria y futuro», promete continuar incluso con el aire de polarización que parece haber marcado su despegue, hasta el 11 de mayo en La Rural.