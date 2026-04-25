Matías Olivero Vila: ‘Los impuestos representan hasta el 60% de las tasas en créditos’

La presión fiscal sobre los créditos bancarios se convierte en un tema central del debate económico en Argentina. Expertos advierten sobre cómo esta carga afecta tanto a familias como a empresas.

La estructura impositiva en Argentina está limitando significativamente el acceso a los créditos bancarios, un problema que trasciende a las entidades financieras. Matías Olivero Vila, especialista en el área, enfatiza que el verdadero desafío reside en la configuración fiscal del país. «¿Son los bancos los que manejan el crédito o el Estado en sus diferentes niveles?» cuestiona, poniendo en relieve el impacto de los impuestos nacionales, provinciales y municipales en las tasas de interés.

Carga Fiscal: Un Obstáculo para el Crédito

Olivero Vila señala la gravedad de la situación, afirmando que «prácticamente se ha eliminado el crédito debido a la presión impositiva». Asegura que la modificación de la base imponible y el aumento de alícuotas en diversas provincias y municipios han exacerbado este problema. «Casi dos tercios de las provincias aplican entre un 8% y un 9% sobre los ingresos totales, lo cual es excesivo», agrega.

El impacto de estos tributos es palpable en las tasas que deben afrontar los usuarios. «Entre el 48% y el 60% de una tasa de interés corresponde a impuestos», resalta. Por ejemplo, una tasa nominal del 40% puede llegar a escalar hasta un 77% al incluir la carga impositiva, volviéndose así inalcanzable para muchas familias y pequeñas empresas. «Esto hace que el crédito sea impracticable», subraya.

Reforma Fiscal: ¿El Camino a la Formalización y la Inversión?

Ante este panorama desalentador, Olivero Vila propone implementar reformas fiscales que permitan reducir la carga impositiva y, así, reactivar el crédito y la economía en general. «Si mantenemos este nivel de impuestos, no vamos a lograr reducir la informalidad», alerta, al mencionar que casi el 50% de la economía opera fuera del sistema formal.

La reducción de impuestos podría desencadenar beneficios en dos frentes: la formalización de empresas y la atracción de inversiones. «Al disminuir los impuestos, uno de los resultados es que se atraen inversiones al país», sostiene, citando casos internacionales donde la recaudación incluso ha aumentado tras la baja de alícuotas.

Sin embargo, también critica la resistencia política a cambiar el sistema actual. «Cuando se ha intentado disminuir el impuesto a las ganancias, hubo una fuerte oposición de las provincias porque afecta su recaudación», recuerda, resaltando la dependencia fiscal de los gobiernos locales.

Una Comparativa Desalentadora

La diferencia en el acceso al crédito es notable en la región. Mientras que en Argentina el crédito a hogares solo representa entre el 5% y el 6% del PIB, en países como Chile este número asciende al 45%. Para Olivero Vila, este dato refleja una falla estructural en el sistema, señalando que «durante toda una generación no hemos tenido acceso al crédito debido a la pesada carga impositiva».