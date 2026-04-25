Alerta por ‘punto ciego clínico’ que pone en riesgo el corazón de mujeres jóvenes: claves para prevenirlo

El Alerta Sobre la Salud Cardiaca de las Mujeres Jóvenes: Un Desafío Ignorado

Un nuevo estudio revela que los síntomas cardíacos en mujeres jóvenes están siendo subestimados, generando consecuencias graves. Expertos instan a un cambio en la percepción para mejorar la atención médica.

Un Problema Frecuente Pasado Por Alto

Un reciente artículo en el Journal of the American Medical Association (JAMA) ha puesto de manifiesto un “punto ciego clínico” en el diagnóstico de síntomas cardíacos en mujeres jóvenes. El cardiólogo Jason Kovacic, del Instituto de Investigación Cardíaca Victor Chang, destaca que muchas pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) enfrentan dificultades para obtener un diagnóstico adecuado.

La Realidad de la Atención Médica

Según Harmony Reynolds, profesora de cardiología en la Universidad de Nueva York, las mujeres a menudo buscan múltiples opiniones médicas porque no consiguen respuestas claras. Este fenómeno refleja la falta de confianza en el sistema de salud, lo que agrava la situación.

Percepciones Erróneas sobre el Riesgo Cardiovascular

Un grave error persiste: la idea de que las mujeres jóvenes tienen un menor riesgo de enfermedades cardíacas. Esta noción errónea puede llevar a diagnósticos tardíos, dejando a muchas sin la atención necesaria. Kovacic subraya la importancia de reconocer que el SCA puede presentarse en cualquier mujer, sin importar la edad.

Factores de Riesgo Específicos Para Mujeres

Reynolds y Kovacic han co-dirigido una declaración científica de la Asociación Estadounidense del Corazón que resalta los factores de riesgo únicos para este grupo. Publicada en la revista Circulation, esta declaración busca aumentar la conciencia entre las pacientes y los profesionales de la salud.

Desafíos en el Diagnóstico

La falta de información específica sobre el SCA en mujeres jóvenes es evidente en las guías clínicas. A diferencia de los hombres, que a menudo sufren infartos por aterotrombosis, las causas del SCA en mujeres son variadas, lo que dificulta su diagnóstico.

El Rol de los Síntomas Sutiles

Los síntomas ocasionales y menos evidentes, como el dolor mandibular o la fatiga, pueden pasar desapercibidos. Esto provoca retrasos en el diagnóstico y tratamiento, aumentando así el riesgo de complicaciones. Es crucial que tanto las mujeres como los médicos reconozcan estos signos.

Un Llamado a la Acción

Fernando Botto, cardiólogo en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, enfatiza que las mujeres también necesitan chequeos cardíacos regulares, especialmente a partir de los 30 años. La sensibilización hacia los síntomas y la importancia de actuar ante cualquier malestar podría cambiar drásticamente los resultados en salud cardíaca.

Conclusiones de Expertos

La percepción de que las enfermedades cardíacas son exclusivas de los hombres debe ser desechada. La evidencia ha demostrado que las mujeres son igualmente vulnerables, especialmente a medida que avanzan hacia la menopausia. Es fundamental que tanto la comunidad médica como la sociedad en general tomen conciencia de esta realidad y actúen en consecuencia.