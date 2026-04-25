Juez de Louisiana se aparta de caso de abuso tras fallar a favor de la iglesia en la que ocupa un cargo financiero

La reciente decisión de un juez en Luisiana ha suscitado un intenso debate sobre la imparcialidad en el ámbito judicial, luego de que se revelara que su vinculación con una iglesia local podría haber influido en su fallo.

El juez Kendrick J. Guidry, de Lake Charles, admitió que su decisión a favor de la Iglesia Católica se vio afectada por su participación en el comité de finanzas de la institución. Este descubrimiento ha generado interrogantes sobre su imparcialidad y la ética judicial en el manejo de casos relacionados con abusos sexuales.

El Contexto del Caso

La controversia gira en torno a un caso de abuso sexual de un menor que ocurrió en la década de 1980 en la iglesia Immaculate Heart of Mary. Durante una audiencia el 31 de marzo, Guidry, quien se identificó como miembro de la congregación, se pronunció a favor de la institución al considerar inconstitucional permitir la reexaminación de un reclamo de 40 años.

Voces de los Agraviados

Diane Ciolino, profesora de ética judicial, destacó que la ley estatal exige la recusación de jueces con tales vínculos, subrayando que la imparcialidad debe ser evaluada desde la perspectiva de un observador objetivo. Por su parte, Kathryn Robb, de la organización Enough Abuse, criticó a Guidry por su falta de transparencia al no haber declarado antes su rol en el comité de finanzas, sugiriendo que su relación con la iglesia es mucho más que una mera conexión casual.

La Admisión del Juez

Después de la moción presentada el 15 de abril por los abogados de la supuesta víctima, Guidry finalmente reconoció su puesto en el comité financiero, lo que lo obligó a recusarse. En su defensa, afirmó que había creído que su rol como ministro eclesiástico no comprometía su capacidad de tomar decisiones justas. Sin embargo, su admisión llegó demasiado tarde para muchos críticos.

Un Escenario Complicado

Esta situación no es aislada. En Luisiana, varios jueces han enfrentado críticas por fallar en casos que involucran a la iglesia, sólo para luego admitir que sus lazos personales con las partes involucradas los hacían inapropiados para continuar con el juicio. Las implicaciones de estos fallos se extienden más allá de la sala de tribunal, afectando la percepción pública de la justicia y la rendición de cuentas dentro de la iglesia.

Cambio de Juez

El caso de Guidry ahora ha sido reasignado a otro magistrado, Michael Canaday, quien ha tenido a su cargo fallos en contra de la iglesia en casos anteriores. El resultado de estas disputas legales no solo influye en la teoría del derecho, sino que también pone de relieve la necesidad de vigilancia continua sobre la conducta judicial, especialmente en casos tan delicados como estos.

La Continuidad de la Controversia

A pesar de los desafíos legales en curso, la situación en Luisiana sigue siendo un ejemplo claro de las tensiones que surgen entre la iglesia y el sistema judicial. Con la entrada de la ley de «ventana de retroceso», las víctimas de abusos ahora tienen la oportunidad de buscar justicia, un proceso que, lamentablemente, ha estado marcado por la falta de transparencia y la necesidad de reformas en la conducta judicial.