Lemon reduce un 30% los pagos internacionales con dólares digitales y impulsa su expansión en cripto

La fintech Lemon ha marcado un hito en el panorama financiero argentino al introducir una innovadora solución que elimina el recargo del 30% en pagos al exterior. Utilizando tecnología de dólares digitales y cripto, esta plataforma promete transformar la forma en que los argentinos realizan compras internacionales.

La reciente iniciativa de Lemon, según explica Maximiliano Raimondi, CFO de la empresa, permite a los usuarios realizar pagos internacionales sin el costo adicional que tanto ha afectado a los consumidores. “Desde ahora, los pagos internacionales con monedas estables se pueden realizar sin el recargo del 30%”, destacó Raimondi. Este avance, desarrollado en colaboración con Visa, posiciona a Lemon como pionero en el sector, ofreciendo una alternativa más económica y eficiente.

Pagos Rápidos y Eficientes con Cripto

Más allá del significado económico, la solución presentada por Lemon significa un cambio positivo en la experiencia del usuario. Raimondi enfatizó la capacidad de los usuarios para recibir dólares o euros desde el extranjero, convertirlos instantáneamente en stablecoins y gastarlos en cuestión de segundos en Argentina. “Los tiempos de espera se han reducido drásticamente; antes podían ser de hasta una semana, ahora se reciben y se utilizan al instante”, agregó.

La clave de este avance radica en la infraestructura cripto utilizada por Lemon, que no solo hace las transacciones más rápidas, sino también más accesibles y asequibles para el usuario común.

Bitcoin en Auge: Más Allá de la Volatilidad

En cuanto al auge del Bitcoin, Raimondi comentó que el interés por las criptomonedas ha crecido significativamente en el país. “Aunque no me gusta hacer proyecciones, lo que observamos es un aumento en la adopción de Bitcoin”, explicó, señalando que, a diferencia de antes, ahora los argentinos buscan más opciones en criptomonedas, además de los tradicionales dólares digitales.

El ejecutivo también mencionó que el cashback en Bitcoin que ofrece Lemon actúa como un puente para que los usuarios se familiaricen con los criptoactivos. “Estamos incentivando la participación de aquellos que antes no se sentían atraídos por las criptomonedas”, sostuvo Raimondi, subrayando el significativo crecimiento del sector.

En resumen, el panorama financiero en Argentina está cambiando de la mano de la tecnología cripto, convirtiéndose en un medio que incrementa la eficiencia y promueve la inclusión financiera.