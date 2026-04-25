Juez Revisita Definiciones: El Controversial Prohibición de Áreas Boscosas en Nueva Escocia

En un contexto de graves incendios forestales, la provincia canadiense de Nova Scotia impuso una polémica prohibición que ha generado un intenso debate sobre derechos individuales y seguridad pública.

A medida que las llamas devastaban la región el verano pasado, las autoridades inicialmente pidieron a los residentes que se mantuvieran alejados de los bosques. Sin embargo, la solicitud se transformó en una estricta prohibición que imponía multas de hasta 25,000 dólares canadienses a quienes fueran detectados en senderos forestales. Esta cifra equivale a más de la mitad del salario anual promedio en la provincia.

Un concepto confuso: ¿Qué son realmente “los bosques”?

La visión de lo que constituye un “bosque” se tornó complicada. No solo se clasificaban como tales los bosques densos, sino también áreas de rocas, matorrales e incluso pantanos. En este panorama, los excursionistas se encontraron ante un dilema filosófico: ¿cómo interpretaría el gobierno sus propios límites sobre el uso del espacio natural?

Intervención judicial ante la prohibición

Recientemente, un juez argumentó que la prohibición, aunque motivada por la crisis de incendios, había infringido la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. La corte subrayó que los derechos individuales no deben ser sacrificados, incluso en situaciones de emergencia. “Si no se protegen, los derechos pueden erosionarse de tal forma que afecten a todos”, advirtió el tribunal.

El origen de la prohibición frente al fuego

La controversia comenzó en julio, cuando el premier provincial, Tim Houston, justificó la medida afirmando que era «inconveniente pero necesaria» para prevenir tragedias similares a las del devastador incendio de 2023. Mientras muchos acataron la orden, algunos, como el veterano Jeffrey Evely, decidieron desafiarla y se adentraron en los bosques, lo que Resultó en una multa de 28,872.50 dólares canadienses.

Batallas legales y resultados sorprendentes

Con el apoyo del Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales, Evely impugnó la sanción en el tribunal, donde fue declarado a favor. Este fallo estableció que la prohibición había vulnerado los derechos de movilidad de los ciudadanos, un principio fundamental en la defensa de la libertad personal.

Vaguedades en la normativa

El juez también destacó la falta de claridad en la regulación, señalando que la definición de “bosque” era tan ambigua que resultaba inaplicable. Esto llevó a una reflexión sobre la falta de sentido común en la implementación de las restricciones.

Defensa gubernamental y repercusiones

El premier Houston defendió sus acciones, argumentando que fueron necesarias para proteger a los ciudadanos y los bienes durante una crisis que requería decisiones rápidas. No obstante, el fallo judicial fue visto como una advertencia sobre los límites del poder gubernamental.

El abogado Marty Moore, del JCCF, señaló que esta sentencia debería hacer reflexionar a los gobiernos antes de imponer restricciones similares en el futuro. La raíz de esta disputa remite a principios históricos de derechos en la utilización de terrenos públicos, como los consagrados desde la Carta Magna en Inglaterra.

“Los que no han estado en Nova Scotia y experimentado sus bosques no comprenden completamente el impacto de esta prohibición”, concluyó Moore. La región es un claro símbolo de la conexión entre la naturaleza y las libertades civiles.