Video: Elecciones Municipales en Cisjordania y Gaza Tras la Guerra

Las votaciones en los territorios palestinos abren un nuevo capítulo en el ámbito de la participación civil. A pesar de las restricciones y la ocupación, más de un millón de ciudadanos se preparan para decidir su futuro local.

Votaciones en el Oeste: Un Acto de Resistencia

Las estaciones de votación comenzaron a operar a las 7 a.m. en diversas localidades de Cisjordania, incluida Al-Bireh, cerca de Ramallah. Este proceso electoral se presenta como una de las pocas oportunidades que tienen los palestinos para hacer oír su voz en medio de la ocupación. Según la Comisión Electoral Central, aproximadamente 1.5 millones de personas estaban habilitadas para votar, lo que representa un paso crucial para la formación de consejos locales que gestionarán servicios esenciales como agua, saneamiento e infraestructura.

Desafíos en Gaza: La Participación Esquiva

En la Franja de Gaza, la situación es muy diferente. Solo un pequeño número de votantes se suma al proceso electoral, con Deir el-Balah siendo la única localidad incluida y cerca de 70,449 votos válidos registrados. Esto contrasta drásticamente con los aproximadamente 930,000 habilitados en 2021, una baja que refleja el desplazamiento y la destrucción de infraestructuras, así como la interrupción de los sistemas de registro civil. Grandes ciudades, como Gaza y Khan Younis, han quedado fuera de esta ronda electoral, ya que el desarrollo del proceso ha sido suspendido debido a preocupaciones de seguridad, escasez de energía y falta de capacidad administrativa.

Un Voto con Carga Simbólica

A pesar de los numerosos desafíos, estas elecciones locales son de gran significado simbólico, especialmente después de la postergación indefinida de las elecciones nacionales en 2021. Sin embargo, la mayoría de la población se siente escéptica respecto al impacto real de este voto en medio de una crisis económica y elevados índices de desempleo. En las listas de candidatos predominan los vínculos con Fatah y algunas opciones independientes, mientras que Hamas no participa formalmente en estas elecciones.

Resultados Anticipados y Un Futuro Incierto

En localidades como Nablus, la falta de competencia ha llevado a resultados no disputados, reflejando el cansancio político entre los votantes. Las urnas en Cisjordania cerrarán a las 7 p.m., mientras que en Gaza el proceso concluye antes por las limitaciones de energía, lo que añade una capa más de dificultad a un panorama electoral ya complicado.