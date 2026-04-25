Resiliencia de los 60 y 70: La fuerza de una generación sin protección

La forma en que vivimos la infancia ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años, y este giro afecta profundamente la manera en que los pequeños se desarrollan emocionalmente.

Durante las décadas de 1960 y 1970, los niños disfrutaban de una autonomía que hoy parece impensable. La crianza de aquella época priorizaba la autorregulación y la resolución de conflictos por parte de los propios niños, en contraste con el enfoque más controlado que prevalece en la actualidad.

Un Modelo de Crianza Diferente

En tiempos pasados, la libertad era un componente clave en la crianza. Los niños se enfrentaban a desafíos que, hoy en día, serían considerados riesgos. Sin supervisión constante, aprendían a lidiar con el aburrimiento y resolvían sus propios conflictos. Este contexto fomentó un tipo de resiliencia que muchos adultos jóvenes de hoy no pueden siquiera imaginar.

El Impacto de la Autonomía en la Resolución de Problemas

Este enfoque permitió a las generaciones anteriores desarrollar habilidades cruciales como la tolerancia a la frustración y la autorregulación emocional. Muchos expertos coinciden en que esta «inoculación al estrés» fue esencial para forjar adultos capaces de enfrentar dificultades de manera efectiva.

Un Cambio Radical en el Siglo XXI

En contraste, los niños de hoy se crían en entornos altamente controlados, donde los padres intervienen rápidamente para evitar cualquier tipo de malestar. Esta protección, aunque bien intencionada, podría estar limitando su capacidad para afrontar desafíos fundamentales en sus vidas futuras.

Consecuencias de la Sobreprotección

La falta de experiencias desafiantes ha mostrado una creciente dificultad entre los niños para aceptar un “no”, gestionar la frustración o respetar figuras de autoridad. Estas conductas son motivo de preocupación tanto para educadores como para familias.

Sin embargo, es importante destacar que la crianza de las décadas pasadas también tuvo sus desventajas. Muchos niños que crecieron bajo un enfoque más autoritario desarrollaron problemas para expresar sus emociones y buscar ayuda, ya que se les enseñó a «enfrentarse solos».

Buscar el Equilibrio en la Crianza

La lección que nos ofrecen estas generaciones no es regresar a un modelo autoritario, sino encontrar un equilibrio. Construir fortaleza psicológica no debería implicar la represión emocional. Un enfoque equilibrado que integre comprensión, afecto, límites claros y retos puede proporcionar a los niños la oportunidad de tropezar y levantarse por su cuenta, convirtiéndolos en adultos resilientes y seguros.