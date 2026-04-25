California’s Jet Fuel Supply Hits Three-Year Low Amid Middle East Turmoil

La oferta de combustible para aviones en California se encuentra en su punto más bajo desde 2023, debido a la inestabilidad en el Medio Oriente que afecta el mercado global de petróleo.

Hasta el 17 de abril, las reservas de combustible para aviones del estado apenas superaban los 2.6 millones de barriles, en comparación con 3.2 millones en el mismo período del año anterior, según la Comisión de Energía de California (CEC).

Dependencia del Petróleo Extranjero

En 2025, más del 61% del suministro de petróleo de California provenía de fuentes extranjeras, principalmente de refinerías asiáticas. Este cambio en la dependencia energética ha sido notorio desde los años 90, cuando casi la mitad del petróleo se obtenía de refinerías estatales, un fenómeno vinculado a las regulaciones de calidad del aire.

Impacto del Conflicto en el Medio Oriente

El suministro se ha visto interrumpido por la guerra entre EE. UU. e Israel con Irán. Asia importó más de 14 millones de barriles diarios de petróleo crudo del Medio Oriente en 2025, y el tráfico por el estrecho de Ormuz, una de las principales vías navales para estos buques, ha disminuido considerablemente.

Aumento de Precios de Combustible

Desde el comienzo del conflicto, los precios del combustible para aviones han experimentado un notable aumento. Durante los dos primeros meses de 2026, las tarifas en ciudades como Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York estaban alrededor de $2.30 por galón, según Argus Media. Para el 24 de abril, el precio promedio del combustible alcanzó los $4.19 por galón.

En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el costo del combustible se acercó a los $15 por galón, según informes recientes.

Una Situación Preocupante

“El suministro de combustible para aviones es ajustado a nivel global”, indicó Sandy Louey, portavoz de la CEC. “Los precios en California reflejan esta presión. Sin embargo, EE. UU. está en una posición más favorable gracias a su infraestructura de refinación y suministro de crudo, algo que Europa no posee”.

Reacciones en la Industria Aérea

A medida que las condiciones de suministro y precio se endurecen, los consumidores están comenzando a sentir el impacto financiero. Varias aerolíneas, como Delta, Southwest y JetBlue, han implementado tarifas adicionales por equipaje y otros recargos por combustible.

Previsiones de Cancelaciones

Clint Henderson, experto en viajes de The Points Guy, asegura que aunque no se espera una crisis que impida el abastecimiento de combustible, podría haber un aumento en las rutas de vuelos canceladas, afectando los planes de viaje. “Los vuelos de corta distancia, que no son muy rentables, podrían ser los primeros en suspenderse”, explicó. “La demanda de los pasajeros no ha disminuido, pero con menos asientos disponibles, eso está impulsando los precios aún más hacia arriba”.