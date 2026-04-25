¡Prepárate para la Experiencia Endeavor Córdoba 2026: el gran evento emprendedor llega el 14 de mayo!

El próximo 14 de mayo, el Centro de Convenciones del Complejo Ferial se convertirá en el epicentro del emprendimiento en Argentina, albergando la Experiencia Endeavor Córdoba 2026. Un evento que promete ser inolvidable.

Un Encuentro Inigualable para Emprendedores

Este evento reunirá a fundadores, empresarios e inversores, ofreciendo una agenda repleta de conferencias, talleres prácticos, mentorías y oportunidades de networking para establecer conexiones vitales.

Disertantes Destacados en el Programa

En el evento participarán destacados líderes del ámbito empresarial y tecnológico. Entre los confirmados se encuentran:

Jairo Trad – CEO de Kilimo

– CEO de Kilimo Delfina Ferro – Fundadora de Diabla, alcanzando un millón de dólares en ventas en su primer año

– Fundadora de Diabla, alcanzando un millón de dólares en ventas en su primer año David Nalbandian – Ex tenista y número 3 del mundo

– Ex tenista y número 3 del mundo Mariano Saenz – CEO de Winclap

– CEO de Winclap Sebastián Santiago – Cofundador de GRIDO, la mayor cadena de franquicias de Latinoamérica

– Cofundador de GRIDO, la mayor cadena de franquicias de Latinoamérica Juan Carlos Rabat – Fundador de la Universidad Siglo 21

– Fundador de la Universidad Siglo 21 Alan Daitch – Especialista en inteligencia artificial y fundador de Digodat

¡Descubre el Panel Sub 25!

Una de las grandes novedades de esta edición será el panel «Sub 25: una generación que no espera permiso». Este panel dará voz a jóvenes emprendedores que están innovando en tiempos inciertos y aprendiendo mediante la práctica.

Panel «Tres Generaciones, Un Mismo Fuego»

Además, habrá una conversación única que reunirá a empresarios de distintas épocas, explorando la evolución y continuidad de la cultura emprendedora en Argentina.

Actividades de Aprendizaje y Networking

La agenda también contempla talleres prácticos adaptados a diferentes etapas del camino emprendedor, así como mentorías grupales dirigidas por referentes de la red Endeavor Argentina.

El icónico Club del Pitch permitirá a cuatro emprendedores presentar sus proyectos ante una audiencia y un jurado, fomentando un ambiente de innovación y retroalimentación. Las inscripciones están abiertas.

El Meet de Companies, en colaboración con la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, facilitará encuentros de 15 minutos entre los participantes y empresarios destacados. Cada asistente podrá disfrutar de hasta cuatro reuniones, y será necesaria una inscripción previa para participar.

27 Años de Innovación y Crecimiento

Desde 1998, Endeavor ha estado impulsando el emprendedurismo en Argentina. Con más de 40.000 asistentes anuales en ocho eventos a lo largo del país, la red cuenta con más de 240 emprendedores seleccionados y 180 mentores dispuestos a apoyar el crecimiento de nuevas ideas.

Ya están disponibles las entradas para la Experiencia Endeavor Córdoba 2026 en el sitio oficial de la organización.