Nissan vende su filial en Argentina: Impacto en clientes y planes de ahorro

Nissan ha dado un paso significativo en su modelo operativo en Argentina al anunciar una transición hacia la distribución a través de socios locales, en un intento por adaptarse a un entorno cambiante y optimizar su desempeño.

Colaboración con Grupo SIMPA y Grupo Tagle

La automotriz japonesa ha firmado un Memorando de Entendimiento con el Grupo SIMPA y el Grupo Tagle. Esta colaboración busca evaluar un esquema que permita a Nissan operar como importador, similar a lo que ya se hace en 36 mercados de la región.

Replanteo Estratégico de Nissan

Este movimiento responde a un proceso de reestructuración global que busca alinear los recursos con la visión de la marca: una movilidad más eficiente y centrada en el cliente. Según Nissan, este plan, denominado Re:Nissan, establece bases sólidas para un crecimiento sostenible a futuro.

¿Qué Implica Este Cambio para los Clientes?

A pesar de las inquietudes que suelen surgir en momentos de cambio, Nissan ha garantizado que sus operaciones comerciales seguirán sin interrupciones. Los clientes actuales y futuros podrán continuar accediendo a la gama de vehículos y servicios de atención y posventa sin modificaciones.

Compromiso con la Calidad y el Servicio

Nissan ha reafirmado que su compromiso con los clientes y su presencia en el mercado argentino permanecen intactos. La firma seguirá operando bajo los estándares de calidad que caracterizan a la marca, asegurando la continuidad de su plan de ahorro y la venta de nuevos modelos.