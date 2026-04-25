Gobierno apoya que juez favorable a la reforma laboral se mantenga en su puesto tras los 75 años

El Ejecutivo ha iniciado oficialmente el proceso para garantizar la continuidad de dos jueces antes de que alcancen la edad límite de 75 años, cruciales en el contexto de la moderna legislación laboral que promueve el Gobierno.

Los jueces en cuestión son Leopoldo Rago Gallo, a cargo del juzgado federal 2 de San Juan, y Víctor Arturo Pesino, magistrado de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, conocido por su respaldo a la reforma laboral.

Fallos Judiciales y Rebotes en la Reforma Laboral

Pesino, junto a María Dora González, firmó recientemente un fallo que invalidó una medida cautelar del juez Raúl Ojeda, la cual había bloqueado más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral, impulsada desde el Gobierno.

Ante esta situación, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su oposición, manifestando que “la Sala VIII ha optado claramente en contra del trabajador” y remarcó que los jueces no respetaron los precedentes establecidos por la Corte Suprema, que protege a los trabajadores como un sector vulnerable.

La CGT Toma Posiciones Firmes

En un comunicado, la CGT sugirió la posibilidad de denunciar a González y Pesino ante el Consejo de la Magistratura por considerarlos culpables de mal desempeño en sus roles. “Los trabajadores somos sujetos de preferente atención constitucional”, afirmaron los sindicalistas.

Como parte de su estrategia, la CGT prevé una marcha el próximo jueves, 30 de abril, en víspera del Día del Trabajador, para continuar con sus reclamos en contra de la reforma laboral.

Movimientos en el Sistema Judicial

Apenas un día después del fallo que favoreció al Gobierno, este publicó en el Boletín Oficial la solicitud de los jueces Rago Gallo y Pesino para permanecer en sus cargos, lo cual requiere la aprobación del Senado. Este procedimiento es similar al que realizó el camarista Carlos Mahiques.

El juez Martín Irurzun también ha solicitado continuar en su puesto, aunque su pliego aún no ha sido enviado.

Un Futuro Incierto para la Reforma

La reforma laboral está en el ojo del huracán, ya que el Gobierno ha procedido a presentar un “per saltum” ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir el fallo que bloqueó varios artículos de la ley, tras una acción promovida por la CGT.

A pesar de que la Corte no se ha pronunciado hasta el momento, los recientes fallos de la Cámara del Trabajo parecen señalar un camino favorable para el Gobierno en esta contienda legal.