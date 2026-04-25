Ringo Starr a los 85: Nuevo disco y energía inquebrantable

Ringo Starr Regresa con "Long Long Road": Un Viaje Musical Refrescante

A los 85 años, el ex Beatle ilumina el panorama musical con su nuevo álbum que reafirma su pasión por la música.

A Ringo Starr no le preocupa el paso del tiempo. A sus 85 años, el icónico músico británico presenta su vigésimo segundo álbum, Long Long Road, que promete una experiencia sonora renovada.

Un Viaje Introspectivo a Través de su Carrera Producido por T Bone Burnett, Long Long Road es un reflejo íntimo y personal de la trayectoria del artista. “Estamos hablando de este largo camino que he recorrido”, comparte Ringo, mientras rememora sus épocas gloriosas.

Recuerdos y Reflexiones Starr reflexiona sobre su vida y carrera: “Comencé en Liverpool, estuve en varias bandas y luego con los Beatles… Cada una de esas etapas ha sido increíble. ¿Qué hubiera habido de mí si hubiera emigrado a Texas para estar cerca de Lightnin’ Hopkins? El destino es un misterio, pero estoy aquí, en este largo camino”.

Un Álbum Esperado Long Long Road se lanza un año después de Look Up, el cual alcanzó el número uno en las listas. En esta nueva entrega, Ringo ofrece diez canciones y colabora con músicos destacados como Sheryl Crow, Sarah Jarosz, Billy Strings, Molly Tuttle y St. Vincent.

Un Lanzamiento Emocionante El 24 de abril de 2026, Ringo compartió su entusiasmo por el nuevo álbum en redes sociales: “¡Guau, me emociona! Espero que tú también lo estés… Disfruté enormemente trabajando con T Bone Burnett y todos los talentos de Nashville. Gracias, paz y amor”.

T Bone Burnett: Un Colaborador Admirado Burnett destaca a Starr como un “músico virtuoso y artista excepcional” que ha admirado durante años. “Siempre lo he visto como un artista tejano y he querido rodearlo de jóvenes talentos, incorporando la extraordinaria energía de Nashville”, declaró sobre su colaboración en el álbum.

El Tema Principal y Su Videoclip El tema homónimo del álbum cuenta con la participación de Sheryl Crow y Daniel Tashian. El videoclip, dirigido por Francesca Gregorini, muestra a Ringo conduciendo mientras contempla su vida a través de imágenes de momentos clave, como su boda y la fama mundial de los Beatles.

Una Letra que Resuena con Todos La letra de la canción principal refleja su filosofía de vida: “La vida es un camino largo, largo, que nos lleva a algún lugar… Todos seguimos adelante en las buenas y en las malas”. Esta profundidad emocional se conjuga con melodías cautivadoras.

Más de Medio Siglo de Música Con más de 50 años en la industria, premios y reconocimiento internacional, Ringo podría descansar en su legado, pero su espíritu inquieto lo lleva a seguir explorando. Su All Starr Band ya tiene fechas programadas en el Greek Theatre de California este verano.