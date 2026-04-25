Martin Garrix: Del niño que soñó con Tiësto al DJ que conquista el mundo

Martin Garrix: La Promesa de una Noche Inolvidable en Argentina

Con su esperado regreso a Argentina, Martin Garrix se prepara para un show único que fusionará sorpresas y música fresca, deslumbrando a sus fanáticos el próximo 16 de mayo en el Movistar Arena.

El Ascenso de un Fenómeno Global Desde su debut con el exitoso tema Animals, Martin Garrix ha sido un referente en la música electrónica. Hoy, a sus 29 años, no solo destaca en escenarios internacionales, sino que también revela su faceta más personal y creativa.

Una Experiencia Musical Transformadora A semanas de su primer show como solista en Argentina, Garrix compartió detalles con entusiasmo. “Estoy listo para llevar al público en un viaje musical”, aseguró. El evento promete una mezcla de su repertorio clásico y nueva música, con elementos sorpresa.

Descubriendo su Misericordia Musical El artista neerlandés explicó que su nueva música es profundamente personal: “Quiero salir de mi zona de confort y equilibrar la fiesta con canciones íntimas”. Su reciente lanzamiento, Catharina, refleja esta nueva dirección.

Argentina: Un Destino Muy Especial Garrix reveló el cariño que siente por Buenos Aires, afirmando que «el público argentino es increíble». Este será su primer tour en solitario en el país y su ánimo está en alto gracias a la energía que siempre ha experimentado aquí.

Los Recuerdos de su Infancia El amor de Garrix por la música surgió de su infancia, marcada por su madre pianista. A los cuatro años, su camino musical fue influenciado por su pasión y la energía que sintió al ver a Tiësto actuar en los Juegos Olímpicos.

Reflexiones sobre la Fama y el Sacrificio Sin dejar de lado los sacrificios que implica su carrera, Garrix mencionó que «cada esfuerzo vale la pena». A pesar de los viajes y la presión, la felicidad y la conexión con su audiencia son lo que lo impulsa a seguir creando.