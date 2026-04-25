Las compras de dólares anulan el superávit

La dolarización de carteras sigue siendo una prioridad para los ahorristas argentinos, quienes, a pesar de la merma tras las elecciones de octubre, vuelven a mostrar un gran interés en el dólar.

Durante el mes de marzo, los ahorristas minoristas adquirieron la sorprendente suma de 2.363 millones de dólares, al mismo tiempo que vendieron 466 millones, resultando en un saldo positivo de 1.897 millones de dólares. Este comportamiento se mantiene a lo largo del año 2026, donde los argentinos han acumulado un total de 6.188 millones de dólares en el primer trimestre, lo que casi superó el superávit comercial de 5.298 millones de dólares en ese mismo período.

Un Aumento Notable en la Compra de Dólares

Desde la paulatina apertura cambiaria de abril de 2025, las adquisiciones de dólares han mostrado cifras sorprendentes. Las compras brutas realizadas por los ciudadanos en el último año superaron los 33.000 millones de dólares. Según el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), netamente, esto representa compras por 28.498 millones de dólares.

Detalles Mensuales de la Adquisición de Dólares

Analizando más de cerca, el desglose mensual de los últimos movimientos del 2025 reveló un patrón que refleja un creciente interés por el dólar:

Abril: 1.937 millones de dólares

Mayo: 1.954 millones de dólares

Junio: 2.020 millones de dólares

Julio: 3.041 millones de dólares

Agosto: 1.860 millones de dólares

Septiembre: 4.505 millones de dólares

Octubre: 4.196 millones de dólares

Noviembre: 1.088 millones de dólares

Diciembre: 1.709 millones de dólares

El comienzo de este año también ha sido significativo, con enero marcando 2.203 millones, seguido por 2.088 millones en febrero y 1.897 millones en marzo.

Proyecciones para el Futuro

Si tomamos en cuenta los datos históricos del BCRA, en años no electorales como 2018, los ahorristas minoristas fueron compradores netos por 18.851 millones de dólares. En contraste, el año anterior se alcanzó un récord, con 22.310 millones de dólares en compras netas. Calculando la demanda total del sector privado no financiero y las remesas a cuentas en el extranjero, la formación de activos externos (FAE) se elevó a 32.340 millones de dólares, el máximo registrado en este siglo.

La Fuga de Capitales en Números

Desde abril del año pasado hasta marzo de 2026, la fuga de capitales ha llegado a un alarmante total de 39.500 millones de dólares, una situación que sigue generando inquietudes en la economía nacional.