El Gobierno reconoce al juez que impulsó la reforma laboral

En un giro que ha generado gran revuelo, el juez Víctor Pesino ha sido propuesto por el gobierno nacional para continuar en su función en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, justo después de haber levantado la suspensión de 82 artículos de la reforma laboral.

El jueves, la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, donde actúa Pesino junto a la jueza María Dora González, revocó un fallo que frenaba parte de la reforma laboral aprobada este año. Esta medida fue un punto de inflexión, ya que permitió que los artículos de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802) volvieran a estar en plena vigencia. A raíz de esto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, formalizó el pedido al Senado para extender su mandato cinco años más, apoyándose en la normativa que regula la continuidad de magistrados mayores de 75 años.

El Impacto del Fallo de Pesino

La decisión del juez Pesino ha suscitado críticas contundentes. El diputado nacional Mariano Recalde expresó, a través de su cuenta en redes sociales, que este acto representa “un intercambio obsceno”, donde se ve favorecida una «casta protegida» a expensas de los derechos laborales de los trabajadores.

Controversia en el Marco de la Reforma Laboral

La reciente resolución judicial se dio en el marco del expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”. En este, se revisó el recurso presentado por el Estado, que apelaba la medida cautelar de no innovar impuesta por el juez Raúl Ojeda, la cual había suspendido previamente varias disposiciones clave de la reforma laboral.

La CGT argumentó que la reforma vulneraba principios constitucionales fundamentales, como la progresividad laboral y la protección del trabajador. A pesar de esto, la decisión del tribunal ha restablecido la vigencia de los artículos cuestionados, lo que ha llevado a la central obrera a anticipar su intención de apelar el fallo.

El Futuro del Juez y la Reforma Laboral

A medida que la situación se desarrolla, el futuro del juez Víctor Pesino y la reforma laboral se entrelazan en un clima de tensión y debate. La forma en que se gestiona esta controversia podría tener implicaciones significativas para los derechos de los trabajadores en Argentina.