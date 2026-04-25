El Parakultural: Crónicas de un Mito Subterráneo en el Under Porteño

El Parakultural: El Legado de un Ícono del Under Argentino

El Parakultural, un ente emblemático de la cultura argentina, abrió sus puertas en 1986, marcando el inicio de una era donde el arte y el underground se entrelazaron. Este espacio no solo fue un escenario para las estrellas emergentes, sino también un refugio donde se gestaron las primeras grandes obras del teatro independiente.

Un Espacio de Revolución Cultural Desde su apertura en Venezuela 336, en San Telmo, el Parakultural se estableció como un baluarte del arte alternativo. Aquí, figuras como Las Gambas al Ajillo, Batato Barea y Carlos Belloso dejaron su huella, redefiniendo la escena cultural argentina en un contexto de creciente libertad democrática.

La Historia del Parakultural Inaugurado por Omar Viola y Horacio Gabin, el Parakultural nació en un sótano que, en sus inicios, no tenía techo. Viola recuerda la incredulidad de quienes lo rodeaban: “La gente me decía: ‘Que tengas suerte’”. Sin embargo, el lugar pronto se transformó en un faro de creatividad y expresión artística.

Un Refugio para el Talento Emergente El Parakultural se convirtió en el trampolín para artistas que, hasta ese momento, soñaban con ser escuchados. La energía vibrante de sus presentaciones y la sensación de comunidad atrajeron a un público diverso. Es aquí donde el concepto de «teatro como cita amorosa» se hizo realidad, destacando la importancia de lo improvisado y lo inesperado en la experiencia teatral.

El Impacto del Under El Parakultural no solo era un espacio físico; era un concepto. La idea del ‘under’ se extendió a otras localidades, como Cemento, donde la ambición y el arte chocaban con las expectativas comerciales. En este contexto, el Parakultural se ostentaba como el lugar donde muchas bandas y artistas hacían sus primeras presentaciones, cosechando historias que perduran hasta hoy.

Legado Duradero Hoy en día, a 40 años de su fundación, el Parakultural sigue siendo sinónimo de innovación y ruptura. La evolución de artistas como Verónica Llinás y Alfredo Casero es testimonio de la influencia que este espacio tuvo en sus carreras. La fusión de lo comercial con lo alternativo se ha convertido en una característica distintiva del teatro argentino, demostrando que lo auténtico y lo popular pueden coexistir.

Desmitificando el Parakultural El Parakultural era más que un lugar; era una sensación. Las reacciones del público eran las de una comunidad que vibraba al unísono. El ambiente, aunque austero y a veces inhóspito, era el marco perfecto para las experiencias artísticas que se gestaban dentro de sus paredes. La mezcla de géneros y estilos hizo que cada intervención fuera única, memorable y, sobre todo, relevante.

Un Espacio de Inclusión y Diversidad El legado del Parakultural también se manifiesta en su capacidad para abrir sus puertas a diversas identidades y expresiones artísticas. Actores y actrices de distintas trayectorias se encontraron aquí, creando un panorama cultural diverso que aún resuena en la actualidad. Este espíritu inclusivo habla de un tiempo en que el arte se liberaba de las estructuras rígidas y buscaba nuevas formas de conexión con el público.