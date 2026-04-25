Cierre de la línea de heladeras de Electrolux en el país por crisis

La situación económica en Argentina se agudiza a medida que la fábrica Frimetal, conocida por la producción de heladeras Electrolux en Rosario, anuncia la paralización de su producción. Este cambio, que afecta a uno de los sectores más emblemáticos de la industria local, pone en evidencia las dificultades que enfrenta el mercado.

El descenso en el consumo y la liberalización de importaciones han creado un clima adverso para las inversiones, llevando a un notable desmantelamiento de activos productivos. En Santa Fe, Frimetal se convierte en un símbolo de esta tendencia, pues se ha confirmado que la empresa detendrá la producción de heladeras desde mayo.

Un Golpe Duro para el Empleo Local

Este impacto no es un hecho aislado; representa una serie de ajustes que Frimetal ha realizado desde principios de año. En enero, la fábrica ya había cesado la producción de cocinas, y ahora se enfrenta a la desaparición de su línea de heladeras, lo que tendrá repercusiones inmediatas en el empleo local.

Desempleo a la Vista

Las repercusiones laborales son alarmantes: el número de empleados ha decrecido drásticamente de 750 a 250. Las proyecciones internas sugieren que quedarán solo 150 trabajadores para llevar a cabo las operaciones que aún serán mantenidas, es decir, la producción de freezers y lavarropas.

Frimetal: Un Cambio Drástico en la Operativa

Bajo este nuevo esquema, la planta de Frimetal disminuirá su actividad a una producción mínima. Con la eliminación de cocinas y heladeras, las operaciones se reducirán a productos de menor volumen, marcando una transición hacia una estructura meramente de ensamblaje o importación.

Crisis Industrial en Santa Fe

La situación en Frimetal se inscribe en un panorama más amplio de crisis industrial en Santa Fe. Según un informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), la producción en la provincia ha registrado una baja del 14,9% en comparación con el año anterior, afectando a un significativo 76% de las ramas industriales.

La Línea Blanca en Problemas

Particularmente, el sector de la línea blanca se ha visto severamente afectado, con una reducción del 37,2% en la producción de artículos para el hogar. Esta caída es resultado de la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía, así como el aumento de la competencia de productos importados debido a la apreciación del dólar.