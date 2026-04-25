InicioSociedadResultados de la Quiniela: Hoy, viernes 24 de abril, Nacional y Provincia
Sociedad

Resultados de la Quiniela: Hoy, viernes 24 de abril, Nacional y Provincia

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
4

Quiniela en Argentina: Resultados del 24 de abril y Todo lo que Necesitas Saber

La Quiniela sigue siendo el juego de azar favorito de los argentinos, ofreciendo emociones diarias con cada sorteo. ¡Descubre aquí los últimos resultados y cómo participar!

La Quiniela, un clásico en el entretenimiento argentino, es gestionada por las loterías de cada provincia. A diferencia de otros juegos de azar, no cuenta con un pozo fijo de premios; los montos se determinan en función de las apuestas y los aciertos de los jugadores.

Resultados de la Quiniela: LA PREVIA Ciudad del 24 de abril

El número premiado es: 1688. Aquí tienes la lista completa de los 20 números sorteados:

  1. 1688
  2. 4170
  3. 8973
  4. 3139
  5. 6118
  6. 4837
  7. 1276
  8. 9969
  9. 7479
  10. 1955
  11. 0517
  12. 0585
  13. 0070
  14. 9754
  15. 8559
  16. 9251
  17. 5870
  18. 7875
  19. 8051
  20. 3747

Resultados de la Quiniela: LA PREVIA Provincia del 24 de abril

El número destacado es: 5546. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 5546
  2. 9391
  3. 4000
  4. 6331
  5. 7437
  6. 8126
  7. 3055
  8. 4451
  9. 9276
  10. 8919
  11. 3217
  12. 8303
  13. 5897
  14. 8107
  15. 8476
  16. 9232
  17. 9377
  18. 1979
  19. 9057
  20. 8249

Resultados de la Quiniela: LA PRIMERA Ciudad del 24 de abril

El número ganador es: 8993. Consulta los 20 números que participaron:

  1. 8993
  2. 9432
  3. 2422
  4. 6103
  5. 1333
  6. 0302
  7. 9678
  8. 4657
  9. 1432
  10. 5356
  11. 3487
  12. 3330
  13. 6295
  14. 3735
  15. 7279
  16. 7834
  17. 9560
  18. 1499
  19. 6718
  20. 1373

Resultados de la Quiniela: LA PRIMERA Provincia del 24 de abril

El número destacado es: 0546. Aquí están los 20 números sorteados:

  1. 0546
  2. 7058
  3. 5727
  4. 9694
  5. 0165
  6. 4569
  7. 6723
  8. 1915
  9. 6287
  10. 5588
  11. 7876
  12. 1905
  13. 5396
  14. 7738
  15. 7098
  16. 7685
  17. 4456
  18. 8504
  19. 3647
  20. 1027

Resultados de la Quiniela: MATUTINA Ciudad del 24 de abril

El número principal es: 9336. Consulta los 20 números sorteados:

  1. 9336
  2. 8880
  3. 6679
  4. 3451
  5. 9925
  6. 3487
  7. 1573
  8. 1050
  9. 1947
  10. 6261
  11. 4430
  12. 5228
  13. 4138
  14. 6096
  15. 3245
  16. 8557
  17. 3313
  18. 7670
  19. 8464
  20. 2080

Resultados de la Quiniela: MATUTINA Provincia del 24 de abril

El número premiado es: 8138. Revisa los siguientes 20 números:

  1. 8138
  2. 7362
  3. 5275
  4. 1718
  5. 8254
  6. 5456
  7. 2413
  8. 4568
  9. 1289
  10. 5801
  11. 7452
  12. 0044
  13. 7367
  14. 7986
  15. 2018
  16. 5243
  17. 9699
  18. 0172
  19. 1361
  20. 6274

Resultados de la Quiniela: VESPERTINA Ciudad del 24 de abril

El número destacado es: 3402. Los 20 números sorteados son:

  1. 3402
  2. 4103
  3. 7327
  4. 2285
  5. 3094
  6. 7502
  7. 6863
  8. 8832
  9. 0850
  10. 1426
  11. 8143
  12. 3378
  13. 0966
  14. 5873
  15. 8396
  16. 7998
  17. 8063
  18. 9914
  19. 9583
  20. 8367

Resultados de la Quiniela: VESPERTINA Provincia del 24 de abril

El número a destacar es: 4497. Aquí la lista de sorteos:

  1. 4497
  2. 6756
  3. 2861
  4. 9337
  5. 2217
  6. 9139
  7. 4546
  8. 9851
  9. 8358
  10. 7015
  11. 4825
  12. 0852
  13. 9309
  14. 7806
  15. 1497
  16. 1991
  17. 6206
  18. 6657
  19. 2376
  20. 6984

Resultados de la Quiniela: NOCTURNA Ciudad del 24 de abril

El número destacado es: 7710. Consulta los 20 números sorteados:

  1. 7710
  2. 0074
  3. 8173
  4. 9297
  5. 4353
  6. 2001
  7. 8295
  8. 9510
  9. 6607
  10. 5898
  11. 3168
  12. 3763
  13. 6393
  14. 2221
  15. 7193
  16. 5266
  17. 4787
  18. 0327
  19. 1189
  20. 2976

Resultados de la Quiniela: NOCTURNA Provincia del 24 de abril

El número destacado es: 0710. Aquí la lista de los sorteos:

  1. 0710
  2. 0334
  3. 7628
  4. 0323
  5. 9284
  6. 1286
  7. 3020
  8. 8373
  9. 3230
  10. 8956
  11. 0142
  12. 1733
  13. 7171
  14. 1040
  15. 8870
  16. 4427
  17. 2167
  18. 2597
  19. 1505
  20. 7685

Resultados de la Quiniela por Provincia del 24 de abril

Córdoba – Nocturna: 1605

Santa Fe – Nocturna: 2820

Entre Ríos – Nocturna: 9833

¿Cómo participar en la Quiniela?

El juego consiste en hacer apuestas con una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los apostadores pueden elegir entre múltiples sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.

Artículo anterior
Descubre el Mejor Aeropuerto del Mundo: Su Secreto para Ser un Paraíso para Viajeros
Artículo siguiente
Cierre de la línea de heladeras de Electrolux en el país por crisis
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments