Resultados de la Quiniela: Hoy, viernes 24 de abril, Nacional y Provincia

Quiniela en Argentina: Resultados del 24 de abril y Todo lo que Necesitas Saber
La Quiniela sigue siendo el juego de azar favorito de los argentinos, ofreciendo emociones diarias con cada sorteo. ¡Descubre aquí los últimos resultados y cómo participar!
La Quiniela, un clásico en el entretenimiento argentino, es gestionada por las loterías de cada provincia. A diferencia de otros juegos de azar, no cuenta con un pozo fijo de premios; los montos se determinan en función de las apuestas y los aciertos de los jugadores.
Resultados de la Quiniela: LA PREVIA Ciudad del 24 de abril
El número premiado es: 1688. Aquí tienes la lista completa de los 20 números sorteados:
- 1688
- 4170
- 8973
- 3139
- 6118
- 4837
- 1276
- 9969
- 7479
- 1955
- 0517
- 0585
- 0070
- 9754
- 8559
- 9251
- 5870
- 7875
- 8051
- 3747
Resultados de la Quiniela: LA PREVIA Provincia del 24 de abril
El número destacado es: 5546. A continuación, los 20 números sorteados:
- 5546
- 9391
- 4000
- 6331
- 7437
- 8126
- 3055
- 4451
- 9276
- 8919
- 3217
- 8303
- 5897
- 8107
- 8476
- 9232
- 9377
- 1979
- 9057
- 8249
Resultados de la Quiniela: LA PRIMERA Ciudad del 24 de abril
El número ganador es: 8993. Consulta los 20 números que participaron:
- 8993
- 9432
- 2422
- 6103
- 1333
- 0302
- 9678
- 4657
- 1432
- 5356
- 3487
- 3330
- 6295
- 3735
- 7279
- 7834
- 9560
- 1499
- 6718
- 1373
Resultados de la Quiniela: LA PRIMERA Provincia del 24 de abril
El número destacado es: 0546. Aquí están los 20 números sorteados:
- 0546
- 7058
- 5727
- 9694
- 0165
- 4569
- 6723
- 1915
- 6287
- 5588
- 7876
- 1905
- 5396
- 7738
- 7098
- 7685
- 4456
- 8504
- 3647
- 1027
Resultados de la Quiniela: MATUTINA Ciudad del 24 de abril
El número principal es: 9336. Consulta los 20 números sorteados:
- 9336
- 8880
- 6679
- 3451
- 9925
- 3487
- 1573
- 1050
- 1947
- 6261
- 4430
- 5228
- 4138
- 6096
- 3245
- 8557
- 3313
- 7670
- 8464
- 2080
Resultados de la Quiniela: MATUTINA Provincia del 24 de abril
El número premiado es: 8138. Revisa los siguientes 20 números:
- 8138
- 7362
- 5275
- 1718
- 8254
- 5456
- 2413
- 4568
- 1289
- 5801
- 7452
- 0044
- 7367
- 7986
- 2018
- 5243
- 9699
- 0172
- 1361
- 6274
Resultados de la Quiniela: VESPERTINA Ciudad del 24 de abril
El número destacado es: 3402. Los 20 números sorteados son:
- 3402
- 4103
- 7327
- 2285
- 3094
- 7502
- 6863
- 8832
- 0850
- 1426
- 8143
- 3378
- 0966
- 5873
- 8396
- 7998
- 8063
- 9914
- 9583
- 8367
Resultados de la Quiniela: VESPERTINA Provincia del 24 de abril
El número a destacar es: 4497. Aquí la lista de sorteos:
- 4497
- 6756
- 2861
- 9337
- 2217
- 9139
- 4546
- 9851
- 8358
- 7015
- 4825
- 0852
- 9309
- 7806
- 1497
- 1991
- 6206
- 6657
- 2376
- 6984
Resultados de la Quiniela: NOCTURNA Ciudad del 24 de abril
El número destacado es: 7710. Consulta los 20 números sorteados:
- 7710
- 0074
- 8173
- 9297
- 4353
- 2001
- 8295
- 9510
- 6607
- 5898
- 3168
- 3763
- 6393
- 2221
- 7193
- 5266
- 4787
- 0327
- 1189
- 2976
Resultados de la Quiniela: NOCTURNA Provincia del 24 de abril
El número destacado es: 0710. Aquí la lista de los sorteos:
- 0710
- 0334
- 7628
- 0323
- 9284
- 1286
- 3020
- 8373
- 3230
- 8956
- 0142
- 1733
- 7171
- 1040
- 8870
- 4427
- 2167
- 2597
- 1505
- 7685
Resultados de la Quiniela por Provincia del 24 de abril
Córdoba – Nocturna: 1605
Santa Fe – Nocturna: 2820
Entre Ríos – Nocturna: 9833
¿Cómo participar en la Quiniela?
El juego consiste en hacer apuestas con una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los apostadores pueden elegir entre múltiples sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
La Matutina: 15:00 hs.
La Vespertina: 18:00 hs.
La Nocturna: 21:00 hs.