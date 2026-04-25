Resultados de la Quiniela: Hoy, viernes 24 de abril, Nacional y Provincia

La Quiniela sigue siendo el juego de azar favorito de los argentinos, ofreciendo emociones diarias con cada sorteo. ¡Descubre aquí los últimos resultados y cómo participar!

La Quiniela, un clásico en el entretenimiento argentino, es gestionada por las loterías de cada provincia. A diferencia de otros juegos de azar, no cuenta con un pozo fijo de premios; los montos se determinan en función de las apuestas y los aciertos de los jugadores.

Resultados de la Quiniela: LA PREVIA Ciudad del 24 de abril

El número premiado es: 1688. Aquí tienes la lista completa de los 20 números sorteados:

1688 4170 8973 3139 6118 4837 1276 9969 7479 1955 0517 0585 0070 9754 8559 9251 5870 7875 8051 3747

Resultados de la Quiniela: LA PREVIA Provincia del 24 de abril

El número destacado es: 5546. A continuación, los 20 números sorteados:

5546 9391 4000 6331 7437 8126 3055 4451 9276 8919 3217 8303 5897 8107 8476 9232 9377 1979 9057 8249

Resultados de la Quiniela: LA PRIMERA Ciudad del 24 de abril

El número ganador es: 8993. Consulta los 20 números que participaron:

8993 9432 2422 6103 1333 0302 9678 4657 1432 5356 3487 3330 6295 3735 7279 7834 9560 1499 6718 1373

Resultados de la Quiniela: LA PRIMERA Provincia del 24 de abril

El número destacado es: 0546. Aquí están los 20 números sorteados:

0546 7058 5727 9694 0165 4569 6723 1915 6287 5588 7876 1905 5396 7738 7098 7685 4456 8504 3647 1027

Resultados de la Quiniela: MATUTINA Ciudad del 24 de abril

El número principal es: 9336. Consulta los 20 números sorteados:

9336 8880 6679 3451 9925 3487 1573 1050 1947 6261 4430 5228 4138 6096 3245 8557 3313 7670 8464 2080

Resultados de la Quiniela: MATUTINA Provincia del 24 de abril

El número premiado es: 8138. Revisa los siguientes 20 números:

8138 7362 5275 1718 8254 5456 2413 4568 1289 5801 7452 0044 7367 7986 2018 5243 9699 0172 1361 6274

Resultados de la Quiniela: VESPERTINA Ciudad del 24 de abril

El número destacado es: 3402. Los 20 números sorteados son:

3402 4103 7327 2285 3094 7502 6863 8832 0850 1426 8143 3378 0966 5873 8396 7998 8063 9914 9583 8367

Resultados de la Quiniela: VESPERTINA Provincia del 24 de abril

El número a destacar es: 4497. Aquí la lista de sorteos:

4497 6756 2861 9337 2217 9139 4546 9851 8358 7015 4825 0852 9309 7806 1497 1991 6206 6657 2376 6984

Resultados de la Quiniela: NOCTURNA Ciudad del 24 de abril

El número destacado es: 7710. Consulta los 20 números sorteados:

7710 0074 8173 9297 4353 2001 8295 9510 6607 5898 3168 3763 6393 2221 7193 5266 4787 0327 1189 2976

Resultados de la Quiniela: NOCTURNA Provincia del 24 de abril

El número destacado es: 0710. Aquí la lista de los sorteos:

0710 0334 7628 0323 9284 1286 3020 8373 3230 8956 0142 1733 7171 1040 8870 4427 2167 2597 1505 7685

Resultados de la Quiniela por Provincia del 24 de abril

Córdoba – Nocturna: 1605

Santa Fe – Nocturna: 2820

Entre Ríos – Nocturna: 9833

¿Cómo participar en la Quiniela?

El juego consiste en hacer apuestas con una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los apostadores pueden elegir entre múltiples sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.