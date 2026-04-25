Costantini: Claves de Inversión en Tiempos de Alta Inflación y Dólar Estable

Explorar la actual situación económica de Argentina revela un panorama complejo y lleno de matices. Si bien la baja de tasas y la calma cambiaria ofrecen oportunidades, la recuperación de sectores varía notablemente.

El mercado argentino ha ingresado en una fase de inversión que exige un análisis más profundo e informado. A pesar de que la baja de tasas y la estabilidad cambiaria son elementos positivos, One618 advierte que el contexto ya no es predecible, con la inflación sorprendiéndonos al alza y una recuperación económica marcada por disparidades.

Un Ecosistema Económico en Forma de K

Según el estudio mensual de Eduardo Costantini, la economía argentina presenta una forma de K. Algunos sectores, como la minería, oil & gas y el agro, están experimentando un mejor rendimiento, mientras que la industria manufacturera, el comercio y la construcción continúan rezagados.

Optimismo y Precaución en Inversiones

One618 mantiene una postura de optimismo cauteloso respecto a la economía real. Aunque existen oportunidades en bonos CER, Globales y acciones energéticas, la recuperación es desigual. El alza en actividades relacionadas con la exportación y el acceso a financiamiento contrasta con los sectores vinculados al consumo masivo, que enfrentan dificultades como salarios estancados y dificultades de crédito.

Desafíos Laborales y Presión en el Consumo

Uno de los indicadores más preocupantes es el deterioro del mercado laboral. En los últimos meses, aproximadamente 73.000 empleos formales se han perdido, principalmente en la industria y el comercio. Este contexto de salarios reales estancados limita el consumo y la recuperación económica.

Tensiones para el Gobierno Argentino

El Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la desinflación y la estabilidad cambiaria, al mismo tiempo que busca estimular la economía. Un enfriamiento extremo puede contener precios en el corto plazo, pero también erosiona ingresos y empleo.

Inflación y el Acceso al Crédito

La inflación sigue siendo un obstáculo, con un IPC de marzo alcanzando 3,4%, superando las expectativas del mercado. Esto afecta directamente la rentabilidad de las carteras, ya que bonos adecuados por CER se vuelven más atractivos en un entorno de precios crecientes.

Estancamiento en el Crédito Comercial

El crédito no ha crecido significativamente desde agosto, y las tasas al consumo permanecen prohibitivas, impidiendo que la mayor liquidez se traduzca en una mayor demanda o inversión productiva. La política monetaria se ha relajado, pero la transformación de esta liquidez en crédito efectivo aún está pendiente.

La Dinámica del Dólar y la Cosecha

One618 considera que las medidas del Gobierno deben evaluarse en el contexto de una estabilidad cambiaria. Si bien el dólar se mantiene contenido, lo que permite una bajada de tasas, no se garantiza que esta calma persista.

Expectativas para el Segundo Semestre

Tras la cosecha, podría haber presión sobre el tipo de cambio debido a la estacionalidad negativa, lo que afecta la acumulación de reservas. En el futuro cercano, hay un optimismo moderado sobre la estabilidad cambiaria, mientras que las expectativas para el mediano plazo se tornan más defensivas.

Oportunidades de Inversión: Bonos y Acciones

En un análisis detenido del fondo Consultatio Balance, uno de los más prominentes, se destaca que el 62,8% del patrimonio está invertido en bonos CER, con una TNA de 19,80%. La estrategia se enfoca en aprovechar este contexto mientras exista estabilidad.

Rendimiento Atractivo en el Mercado

Los bonos con rendimientos superiores al 9% resultan atractivos en el actual clima del mercado. La combinación de instrumentos en pesos y la diversificación hacia bonos ligados al dólar se perfilan como un enfoque estratégico ante la posibilidad de volatilidades futuras.

Energéticas en el Radar de Inversiones

La firma manifiesta una clara preferencia por acciones del sector energético, dada su resiliencia frente a sectores más dependientes del consumo interno. A medida que la coyuntura continúe evolucionando, se prevé una selección cuidadosa de activos que prioricen la cobertura ante potenciales cambios en el entorno económico.