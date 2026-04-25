Deportivo Cali vs. América: Clásico Vallecaucano EN VIVO – Sigue el minuto a minuto de la Liga BetPlay

La incertidumbre rodea el clásico vallecaucano debido a un reciente atentado en Cali. La decisión sobre la realización del partido entre América y Deportivo Cali se tomará pronto, generando expectativa entre los aficionados.

Detonaciones en Cali Generan Preocupación

El 25 de abril de 2026, se reportó un atentado en el sur de Cali, lo cual ha puesto en duda la celebración del esperado clásico vallecaucano. La reconocida periodista Nany Florez informó que se llevará a cabo un Consejo de Seguridad en Palmira, donde participarán el Ministro de Defensa y la Gobernadora del Valle, para evaluar la situación y determinar el futuro del partido.

Reacciones y Expectativas Previas al Consejo

El clásico del Valle podría estar en vilo – crédito @NanyFlorezA/X

La reunión está programada para las 10:00 a.m., y la decisión resultante podría definir si el duelo entre Cali y América se llevará a cabo tal como estaba previsto. La preocupación se extiende entre los hinchas que esperan disfrutar de un clásico en paz.

Novedades del Deportivo Cali y América de Cali

Mientras tanto, ambos equipos se preparan para el partido, aunque el América enfrentará la ausencia de varios jugadores clave. Jonathan Valencia y José Cavadía no podrán jugar debido a suspensiones, lo que afectará su desempeño en este crucial encuentro.

La Liga BetPlay en la Recta Final

Con la Liga BetPlay en su fase decisiva, la presión es alta para ambos equipos, y el clásico se convierte en una oportunidad vital para sumar puntos. El partido también influirá en la clasificación de ambos clubes a los playoffs, añadiendo una capa adicional de emoción y tensión a este esperado encuentro.

Los aficionados y los medios de comunicación estarán atentos al resultado del Consejo de Seguridad, que definirá el camino a seguir en el fútbol colombiano y la seguridad en el deporte.